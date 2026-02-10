Виглядайте стрункішою вже сьогодні: стильні поради Андре Тана для дівчат із пишним бюстом

Стиліст Андре Тан пояснив, як дівчатам із пишним бюстом створювати гармонійний силует і підкреслювати талію. Мінімалістичні лінії, правильний крій та темні відтінки допоможуть виглядати стрункішою вже сьогодні.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на його пост в Instagram.

Дизайнер наголошує: мода давно відійшла від жорстких заборон, однак деякі помилки в одязі можуть візуально порушувати пропорції. Саме тому варто звертати увагу на крій, деталі та кольори.

Уникайте надмірного об’єму в зоні декольте

Андре Тан радить відмовитися від речей із рюшами, воланами, об’ємними рукавами та складними декоративними елементами у верхній частині образу. Такі деталі лише підсилюють акцент на бюсті й роблять силует важчим.

Натомість найкраще працюють чисті лінії, лаконічні форми та мінімалізм, які додають образу елегантності та стриманості.

Андре Тан дав поради (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Приталений крій і пояси - ваші союзники

Щоб візуально збалансувати фігуру, дизайнер радить підкреслювати талію. Приталені жакети, сукні та блузи, а також пояси допомагають сформувати чіткий силует "пісочного годинника".

Такий прийом зменшує візуальний акцент на бюсті та робить образ більш пропорційним та жіночним.

Декольте дозволене, але без перебору

На думку Андре Тана, дівчатам із пишним бюстом не варто повністю відмовлятися від декольте. Водночас важливо дотримуватися балансу.

Акуратні вирізи середньої глибини виглядають стильно та доречно, тоді як надто відкрите декольте може привертати зайву увагу та порушувати загальну гармонію образу.

Вибирайте принти середнього розміру

Ще одна поширена помилка - великі малюнки або активні візерунки в зоні декольте. За словами дизайнера, такі принти візуально збільшують об’єм.

Найкращий вибір - принти середнього розміру або однотонні тканини, які виглядають стримано й не перевантажують верх образу.

Темні кольори працюють на силует

Темні відтінки - класичний інструмент для візуальної корекції фігури. Андре Тан радить звертати увагу на глибокі темні кольори, які допомагають витягнути силует і зробити його стрункішим.

Особливо ефектно такі рішення виглядають у поєднанні з правильно підібраним кроєм.

Андре Тан про те, як одягатися дівчатам із пишним бюстом (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Поради від Андре Тана

Секрет V-подібного вирізу

Якщо хочете додати витонченості - вибирайте верхній одяг з V-подібним вирізом. Це не тільки подовжує шию, але й візуально робить бюст меншим.

Матеріали

Звертайте увагу на матеріали, що тримають форму, такі як тонкий жакард або щільний шифон.

Основа образу

Хороша підтримка не тільки забезпечує комфорт, але й допомагає зберегти правильні пропорції та рівновагу в образі.