Андре Тан показав модні зимові образи, які підкреслять жіночність
Український дизайнер Андре Тан показав зимові образи, в яких поєднуються комфорт і елегантність. Кожен "лук" підкреслює жіночність і підходить як для офісу, так і для прогулянок містом.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram модельєра.
Ніжний молочний образ
Акцент у першому "луці" - молочна утеплена куртка з високим коміром. Ця модель має пояс, що дозволяє підкреслити талію та створити витончений силует.
Об’ємний фасон куртки гармонійно поєднується з білою сукнею та високими білими чоботами, створюючи ефектний контраст між об’ємним верхом та елегантною нижньою частиною образу.
Такий комплект ідеально підійде для зимових прогулянок, забезпечуючи і тепло, і стиль.
"Лук" із класичним пальтом
Для прихильниць класики Андре Тан пропонує щільне пальто з великим лацканом. Модель виконана з цупкої тканини та доповнена металевими кнопками, що надає образу архітектурності та строгості.
Пальто легко комбінується з сукнею та високими чоботами, роблячи його універсальним вибором як для офісу, так і для зустрічей із друзями за чашкою кави.
Образ з трикотажним кардиганом
Наступний образ - приклад сучасного мінімалізму з нотками шику. Трикотажний кардиган з ґудзиками, виготовлений з суміші вовни та бавовни, поєднує тепло та елегантність.
Андре Тан рекомендує доповнювати його спідницею та високими чоботами, що робить комплект доречним як для офісних буднів, так і для неформальних зустрічей у місті. Особливість цього образу - м’яка тканина та гармонійна лінія силуету, що робить його надзвичайно комфортним.
Зелений бомбер і спортивний шик
І наостанок - один із найулюбленіших образів дизайнера: зелений бомбер у поєднанні з чорними високими чоботами та вільними штанами. Цей "лук" поєднує комфорт і стиль, підкреслюючи спортивну естетику без втрати елегантності.
Образ доповнюють чорний гольф та великі аксесуари, такі як сумка або сонцезахисні окуляри, що робить його сучасним та функціональним для динамічного міського життя.
