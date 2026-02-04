Андре Тан показав модні зимові образи, які підкреслять жіночність

Український дизайнер Андре Тан показав зимові образи, в яких поєднуються комфорт і елегантність. Кожен "лук" підкреслює жіночність і підходить як для офісу, так і для прогулянок містом.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram модельєра.

Ніжний молочний образ

Акцент у першому "луці" - молочна утеплена куртка з високим коміром. Ця модель має пояс, що дозволяє підкреслити талію та створити витончений силует.

Об’ємний фасон куртки гармонійно поєднується з білою сукнею та високими білими чоботами, створюючи ефектний контраст між об’ємним верхом та елегантною нижньою частиною образу.

Такий комплект ідеально підійде для зимових прогулянок, забезпечуючи і тепло, і стиль.

"Лук" із класичним пальтом

Для прихильниць класики Андре Тан пропонує щільне пальто з великим лацканом. Модель виконана з цупкої тканини та доповнена металевими кнопками, що надає образу архітектурності та строгості.

Пальто легко комбінується з сукнею та високими чоботами, роблячи його універсальним вибором як для офісу, так і для зустрічей із друзями за чашкою кави.

Образ з трикотажним кардиганом

Наступний образ - приклад сучасного мінімалізму з нотками шику. Трикотажний кардиган з ґудзиками, виготовлений з суміші вовни та бавовни, поєднує тепло та елегантність.

Андре Тан рекомендує доповнювати його спідницею та високими чоботами, що робить комплект доречним як для офісних буднів, так і для неформальних зустрічей у місті. Особливість цього образу - м’яка тканина та гармонійна лінія силуету, що робить його надзвичайно комфортним.

Зелений бомбер і спортивний шик

І наостанок - один із найулюбленіших образів дизайнера: зелений бомбер у поєднанні з чорними високими чоботами та вільними штанами. Цей "лук" поєднує комфорт і стиль, підкреслюючи спортивну естетику без втрати елегантності.

Образ доповнюють чорний гольф та великі аксесуари, такі як сумка або сонцезахисні окуляри, що робить його сучасним та функціональним для динамічного міського життя.