Жена Решетника в жакете "гусиная лапка": секрет безупречного образа
Классический принт "гусиная лапка" и правильные детали способны украсить любой образ. Жена телеведущего Григория Решетника Кристина показала, как один пиджак может стать основой безупречного "лука" на каждый день.
Главный акцент - жакет
Удлиненный двубортный жакет с четкими плечами и черно-белым принтом "гусиная лапка" задает тон всему аутфиту.
Структурированные плечи и четкие линии пиджака добавляют стилю делового лоска, а черно-белый принт выглядит одновременно элегантно и современно.
Главным акцентом пиджака являются массивные золотистые пуговицы, которые перекликаются с классическими деталями от известных модных домов.
Этот небольшой, но выразительный элемент подчеркивает статусность и делает образ более дорогим.
Жена Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Базовые элементы
Чтобы не перегружать аутфит, Кристина выбрала черные брюки клеш от колена со стрелками. Такой фасон не только добавляет графичности силуэту, но и визуально удлиняет ноги, делая фигуру стройнее.
Образ дополняют черные туфли с острым носком и деликатными золотистыми деталями, которые гармонично перекликаются с пуговицами на пиджаке.
Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Аксессуары
Структурированная черная сумка-"косметичка" на золотой цепочке дополняет деловой стиль и гармонично интегрирует акцентные металлические детали.
Beauty-образ
Распущенные волосы с легким объемом и макияж в теплых нюдовых тонах подчеркивают естественную красоту телеведущей, не отвлекая внимания от графичного принта одежды.
"Лук" жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Секрет wow-эффекта
Этот "лук" демонстрирует, как один классический элемент с правильно подобранными деталями создает wow-эффект. Акцентный принт, структурированные силуэты, деликатные металлические детали и натуральный макияж - и ваш образ выглядит безупречно.
Стилистические лайфхаки
- Геометрия и структура - удлиненный двубортный жакет и клеш-шаровары создают пропорции и делают фигуру стройнее.
- Контраст деталей - золотые пуговицы и аксессуары подчеркивают элегантность.
- Минимум цвета - классическое черно-белое сочетание позволяет легко добавить цветные аксессуары или шарф.
Жена Решетника показала стильный "лук" (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
