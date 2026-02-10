ua en ru
Жена Решетника в жакете "гусиная лапка": секрет безупречного образа

Вторник 10 февраля 2026 07:15
Жена Решетника в жакете "гусиная лапка": секрет безупречного образа Кристина Решетник в элегантном пиджаке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Классический принт "гусиная лапка" и правильные детали способны украсить любой образ. Жена телеведущего Григория Решетника Кристина показала, как один пиджак может стать основой безупречного "лука" на каждый день.

Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Главный акцент - жакет

Удлиненный двубортный жакет с четкими плечами и черно-белым принтом "гусиная лапка" задает тон всему аутфиту.

Структурированные плечи и четкие линии пиджака добавляют стилю делового лоска, а черно-белый принт выглядит одновременно элегантно и современно.

Главным акцентом пиджака являются массивные золотистые пуговицы, которые перекликаются с классическими деталями от известных модных домов.

Этот небольшой, но выразительный элемент подчеркивает статусность и делает образ более дорогим.

Жена Решетника в жакете &quot;гусиная лапка&quot;: секрет безупречного образаЖена Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Базовые элементы

Чтобы не перегружать аутфит, Кристина выбрала черные брюки клеш от колена со стрелками. Такой фасон не только добавляет графичности силуэту, но и визуально удлиняет ноги, делая фигуру стройнее.

Образ дополняют черные туфли с острым носком и деликатными золотистыми деталями, которые гармонично перекликаются с пуговицами на пиджаке.

Жена Решетника в жакете &quot;гусиная лапка&quot;: секрет безупречного образаКристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Аксессуары

Структурированная черная сумка-"косметичка" на золотой цепочке дополняет деловой стиль и гармонично интегрирует акцентные металлические детали.

Beauty-образ

Распущенные волосы с легким объемом и макияж в теплых нюдовых тонах подчеркивают естественную красоту телеведущей, не отвлекая внимания от графичного принта одежды.

Жена Решетника в жакете &quot;гусиная лапка&quot;: секрет безупречного образа"Лук" жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Секрет wow-эффекта

Этот "лук" демонстрирует, как один классический элемент с правильно подобранными деталями создает wow-эффект. Акцентный принт, структурированные силуэты, деликатные металлические детали и натуральный макияж - и ваш образ выглядит безупречно.

Стилистические лайфхаки

  • Геометрия и структура - удлиненный двубортный жакет и клеш-шаровары создают пропорции и делают фигуру стройнее.
  • Контраст деталей - золотые пуговицы и аксессуары подчеркивают элегантность.
  • Минимум цвета - классическое черно-белое сочетание позволяет легко добавить цветные аксессуары или шарф.

Жена Решетника в жакете &quot;гусиная лапка&quot;: секрет безупречного образаЖена Решетника показала стильный "лук" (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

