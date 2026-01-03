ua en ru
Мода та краса

Як виглядати стильно в горах: зимовий total white look від дружини Решетніка

Субота 03 січня 2026 16:28
Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Зимовий відпочинок у горах - не привід відмовлятися від стильних образів. Дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка показала, як total white look може поєднувати комфорт, тепло та елегантність навіть під час прогулянок у морозну погоду.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Білий монохром - головний акцент образу

Для прогулянки засніженими гірськими дорогами Христина обрала повністю білосніжний образ у форматі total white.

Така колірна гама виглядає особливо ефектно на фоні зимового лісу та снігових схилів, додаючи кадрам чистоти, свіжості та візуальної легкості.

Білий колір не лише підкреслює зимову атмосферу, а й створює відчуття спокою та гармонії.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Пуховик як база зимового "луку"

Центральним елементом образу стала коротка об’ємна куртка-пуховик молочного відтінку. Модель із великим затишним капюшоном виглядає стильно та водночас практично - вона надійно захищає від вітру й снігу, що особливо важливо під час активного відпочинку в горах.

Такий фасон залишається актуальним уже кілька сезонів поспіль і чудово поєднується зі спортивним та casual-гардеробом.

Дружина Решетніка показала стильний лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Комфортний базовий шар

Під курткою Христина обрала зручний спортивний костюм у світлій гамі. Худі з капюшоном та широкі штани вільного крою забезпечують максимальний комфорт і свободу рухів, що робить образ ідеальним для довгих прогулянок на свіжому повітрі.

Саме такі комплекти дедалі частіше стають основою зимових луків не лише для відпочинку, а й для міського життя.

"Лук" дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Мінімалізм у деталях

Особливої уваги заслуговує стриманість у деталях. Христина відмовилася від яскравих аксесуарів, зробивши ставку на природність. Розпущене волосся та мінімум макіяжу додають образу щирості й легкості, а також підкреслюють природну красу.

Такий підхід повністю відповідає сучасним трендам, де головну роль відіграють комфорт і натуральність.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Затишок і жіночність навіть у мороз

Обраний лук не лише виглядає стильно, а й підкреслює тендітність Христини, створюючи відчуття затишку навіть під час прогулянки біля гірського автошляху в морозну погоду. Її образ - вдалий приклад того, як поєднати практичність, тепло та елегантність у зимовому гардеробі.

Зимовий total white look у виконанні Христини Решетнік ще раз доводить: навіть для активного відпочинку в горах можна обрати лук, який буде не лише зручним, а й модним.

Дружина Решетніка задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

