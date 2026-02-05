ua en ru
Стильний total look дружини Решетніка: як носити екошкіру у 2026

Четвер 05 лютого 2026 13:25
UA EN RU
Стильний total look дружини Решетніка: як носити екошкіру у 2026 Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка показала, як носити total look з екошкіри у 2026 році. Її образ - це ідеальне поєднання актуальних трендів, де головну роль відіграють фактура екошкіри та найстильніший колір сезону - глибокий шоколадний.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Христина Решетнік

Матеріал - екошкіра

Христина обрала виразну шкіряну фактуру, яка вже кілька сезонів залишається фаворитом моди.

Екошкіра виглядає статусно та дорого, але при цьому є більш практичною і легкою альтернативою натуральній шкірі. Такий матеріал ідеально підходить для міжсезоння, коли потрібен захист від вітру, але не хочеться відмовлятися від стильного вигляду.

Трендовий коричневий

Замість традиційного чорного акцент зроблений на теплому шоколадному відтінку. Цей колір надає образу м’якості, робить монохромний total look більш вишуканим та дорогим.

Глибокий коричневий в поєднанні з екошкірою підкреслює жіночність і додає образу сучасності, що відповідає головним трендам 2026 року.

Стильний total look дружини Решетніка: як носити екошкіру у 2026Христина Решетнік показала шикарний total look з екошкіри (скриншот)

Гра об’ємів

Образ складається з вільної шкіряної куртки-бомбера з акцентними рукавами та спідниці в довжині міді.

Такий силует візуально підкреслює тендітність фігури, навіть попри щільність матеріалу. Вільні лінії куртки дозволяють створити комфортний та сучасний образ, а спідниця додає жіночності та витонченості.

Стильні деталі

Комплект Христини доповнений замшевими чоботами в тон, що створює цікаву гру контрастних фактур - глянцева екошкіра і матова замша. Такі деталі роблять total look більш живим і стильним, підкреслюючи смак власниці.

Мініатюрні аксесуари або мінімалістичні прикраси лише підсилюють ефект, не відвертаючи увагу від головного елементу - шкіри.

Чому шкіряний образ працює

Цей вихід Христини Решетнік демонструє, як можна носити total leather, залишаючись жіночною, елегантною та сучасною. Важливо правильно поєднувати фактури та кольори, щоб образ не виглядав "важким".

Її стильний аутфіт - приклад для тих, хто хоче виглядати стильно та сучасно, не відмовляючись від комфорту та практичності. Total look з екошкіри в глибокому шоколадному відтінку можна носити і на щодень, і на вихід, поєднуючи його з аксесуарами, що підкреслюють індивідуальність.

Стильний total look дружини Решетніка: як носити екошкіру у 2026

Христина Решетнік у шоколадному бомбері та спідниці міді (скриншот)

