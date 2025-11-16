Тренч, джинси та лофери: дружина Позитива показала модний "лук" на осінь

Дружина співака Позитива, танцівниця і молода мама Юлія Сахневич продемонструвала стильний осінній образ, у якому поєднуються комфорт і класика. Зірка вибрала тренч актуальної довжини, широкі джинси та лофери - і створила "лук", що ідеально вписується в тренди сезону.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Позитива

Тренч як головний акцент

Основою образу став довгий тренч класичного бежевого відтінку. Цей елемент залишається незмінним символом вишуканості та позачасового стилю.

Подібні фасони не тільки надають структурності, а й чудово працюють у багатошарових луках.

Модні експерти зазначають, що саме максідовжина найактуальніша в останні сезони. Такий крій візуально подовжує фігуру і додає образу елегантності, навіть якщо інші елементи витримані в стилі кежуал.

Білий лонгслів

Під тренч Сахневич одягла обтислий лонгслів у спортивному стилі з високим коміром на блискавці. Спортивні деталі додають динаміки та підкреслюють фігуру, але при цьому залишаються доречними в повсякденному стилі.

Широкі джинси

Ще один важливий елемент образу - широкі джинси з синього деніму. Цей фасон залишається на піку популярності вже кілька сезонів поспіль, остаточно витіснивши вузькі скінні.

Такий крій надає образу свободи, комфорту і водночас створює відчуття effortless style - продуманого, але невимушеного вигляду.

Довжина штанин, що частково прикривають взуття, допомагає візуально подовжити ноги. Це добре балансує обтислий верх, формуючи гармонійні пропорції, які мають сучасний і лаконічний вигляд.

Юлія Сахневич (скриншот)

Аксесуари

Юлія Сахневич традиційно приділяє увагу деталям. У цьому луці акцент зроблено на взутті та ремені.

Танцівниця вибрала чорні лофери із золотою фурнітурою - актуальний мікс класики та гранжу. Такий елемент додає сміливості навіть найстриманішому образу.

Білий ремінь допомагає візуально підкреслити талію і створює плавний перехід між темним низом і світлим верхом.

Стиль

Модний вихід Юлії Сахневич - це наочний приклад, як створити гармонійний образ у стилі смарт кежуал, поєднавши спортивний комфорт з класичною вишуканістю. Лонгслів, широкі джинси, тренч і лофери формують ідеальний ансамбль для осіннього сезону.

Дружина Позитиву вкотре підтвердила, що український стрітстайл здатен бути водночас функціональним, елегантним і трендовим.

Її приклад - прекрасна ілюстрація того, як сучасна жінка може мати стильний вигляд, залишаючись собою навіть у повсякденних образах.

Дружина Позитива показала модний "лук" (скриншот)