Жена Позитива в костюме из экокожи: простые детали, которые делают образ безупречным

Жена певца Позитива, танцовщица и молодая мама Юлия Сахневич поделилась новым образом в экокоже, показав, как простые детали создают стильный и эффектный образ.

Больше интересного : Жена Позитива показала модный "лук" с тренчем

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Сахневич

Жакет сложного кроя

Баска на талии и четко структурированные плечи добавили образу геометричности и утонченности. Экокожа темно-изумрудного оттенка выглядит дорого и современно, а крой жакета позволяет подчеркнуть талию и линию плеч.

Юбка в длине миди

Прямой силуэт с высокой посадкой визуально удлиняет ноги и создает гармоничный контур образа. Такой вариант подходит как для деловых выходов, так и для светских событий, сочетая сдержанность с элегантностью.

Модный "лук" Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Обувь

Классические черные лодочки на высоком каблуке добавили женственности и завершили ансамбль, обеспечив эффектные пропорции и вытянутую линию ног.

Детали

Образ дополнили распущенные волосы с эффектом легкой небрежности и сдержанный макияж в нюдовых тонах. Это подчеркнуло естественную красоту Юлии и позволило кожаным элементам "говорить" самостоятельно.

Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Стиль

Выбор экокожи для повседневных и светских выходов демонстрирует трендовость и одновременно стремление к этичной моде.

Темно-изумрудный оттенок в сочетании с классическими элементами создает эффектный баланс между смелостью и утонченностью.

Ансамбль Сахневич показывает, как правильно сочетать грубую фактуру кожи с мягкими линиями и естественной красотой, делая образ гармоничным и в то же время ярким. Это еще одно доказательство того, что стиль Юлии вдохновляет поклонников и задает актуальные тренды в украинской модной среде.

Сахневич задает тренды (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Почему этот образ актуален

Возвращение экокожи

Экокожа уже несколько сезонов удерживает позиции среди ключевых трендов в моде.

Она сочетает эффектность и практичность: выглядит дорого, но легче в уходе, чем натуральная кожа.

Выбор Юлии демонстрирует, что этот материал подходит не только для смелых образов, но и для элегантной классики.

Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Популярность баски

Баска сейчас возвращается в моду как способ подчеркнуть талию и добавить архитектурности силуэту.

Она сочетает женственность и строгость, особенно в сочетании с экокожей, создавая контраст текстур.

Юлия демонстрирует, как баска работает в современном гардеробе без перебора, что делает ее образ обучающим примером для поклонников стиля.

Монохром

Темно-изумрудный монохром - еще один тренд сезона 2026: насыщенные глубокие цвета в сочетании с базовыми аксессуарами выглядят дорого и гармонично.

Юлия показала, как сочетать монохром с разными текстурами: гладкая экокожа + матовая ткань обуви + нежный макияж.

Жена Позитива показала модный "лук" (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)