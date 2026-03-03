ua en ru
Вт, 03 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Жена Позитива в костюме из экокожи: простые детали, которые делают образ безупречным

Вторник 03 марта 2026 07:15
UA EN RU
Жена Позитива в костюме из экокожи: простые детали, которые делают образ безупречным Юлия Сахневич (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Жена певца Позитива, танцовщица и молодая мама Юлия Сахневич поделилась новым образом в экокоже, показав, как простые детали создают стильный и эффектный образ.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Жена Позитива показала модный "лук" с тренчем

Какой "лук" выбрала Сахневич

Жакет сложного кроя

Баска на талии и четко структурированные плечи добавили образу геометричности и утонченности. Экокожа темно-изумрудного оттенка выглядит дорого и современно, а крой жакета позволяет подчеркнуть талию и линию плеч.

Юбка в длине миди

Прямой силуэт с высокой посадкой визуально удлиняет ноги и создает гармоничный контур образа. Такой вариант подходит как для деловых выходов, так и для светских событий, сочетая сдержанность с элегантностью.

Жена Позитива в костюме из экокожи: простые детали, которые делают образ безупречнымМодный "лук" Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Обувь

Классические черные лодочки на высоком каблуке добавили женственности и завершили ансамбль, обеспечив эффектные пропорции и вытянутую линию ног.

Детали

Образ дополнили распущенные волосы с эффектом легкой небрежности и сдержанный макияж в нюдовых тонах. Это подчеркнуло естественную красоту Юлии и позволило кожаным элементам "говорить" самостоятельно.

Жена Позитива в костюме из экокожи: простые детали, которые делают образ безупречнымЮлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Стиль

Выбор экокожи для повседневных и светских выходов демонстрирует трендовость и одновременно стремление к этичной моде.

Темно-изумрудный оттенок в сочетании с классическими элементами создает эффектный баланс между смелостью и утонченностью.

Ансамбль Сахневич показывает, как правильно сочетать грубую фактуру кожи с мягкими линиями и естественной красотой, делая образ гармоничным и в то же время ярким. Это еще одно доказательство того, что стиль Юлии вдохновляет поклонников и задает актуальные тренды в украинской модной среде.

Жена Позитива в костюме из экокожи: простые детали, которые делают образ безупречнымСахневич задает тренды (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Почему этот образ актуален

Возвращение экокожи

  • Экокожа уже несколько сезонов удерживает позиции среди ключевых трендов в моде.
  • Она сочетает эффектность и практичность: выглядит дорого, но легче в уходе, чем натуральная кожа.
  • Выбор Юлии демонстрирует, что этот материал подходит не только для смелых образов, но и для элегантной классики.

Жена Позитива в костюме из экокожи: простые детали, которые делают образ безупречнымЮлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Популярность баски

  • Баска сейчас возвращается в моду как способ подчеркнуть талию и добавить архитектурности силуэту.
  • Она сочетает женственность и строгость, особенно в сочетании с экокожей, создавая контраст текстур.
  • Юлия демонстрирует, как баска работает в современном гардеробе без перебора, что делает ее образ обучающим примером для поклонников стиля.

Монохром

  • Темно-изумрудный монохром - еще один тренд сезона 2026: насыщенные глубокие цвета в сочетании с базовыми аксессуарами выглядят дорого и гармонично.
  • Юлия показала, как сочетать монохром с разными текстурами: гладкая экокожа + матовая ткань обуви + нежный макияж.

Жена Позитива в костюме из экокожи: простые детали, которые делают образ безупречнымЖена Позитива показала модный "лук" (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
В Харькове обломки дрона РФ повредили высотки и авто: какому району не повезло
В Харькове обломки дрона РФ повредили высотки и авто: какому району не повезло
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой