Зачіска Сари Мішель Геллар за 5 хвилин: як виглядати неймовірно 8 березня

10:08 08.03.2026 Нд
2 хв
Декілька рухів - і звичайний хвіст виглядає як зачіска з червоної доріжки
aimg Катерина Собкова
Сара Мішель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Акторка Сара Мішель Геллар, яка зіграла у культовому серіалі "Баффі - переможниця вампірів", показала святкову зачіску, яку легко повторити вдома на 8 березня. Покрокова інструкція допоможе швидко створити об’ємний хвіст із хвилями, що виглядає дорого і стильно.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Які дизайни манікюру обирають Нікітюк, Заріцька та Шаманська

Як зробити модну зачіску за 5 хвилин

Що вам знадобиться

  • гребінець з тонкими зубцями для начісування та звичайна щітка
  • міцна резинка для волосся (бажано під колір вашого волосся)
  • затискачі для волосся
  • термозахист та лак для фіксації
  • плойка або випрямляч (праска).

Сара Мішель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Покрокова інструкція

1. Підготовка та створення об'єму

  • Нанесіть на сухе волосся термозахист.
  • Відокремте два передні пасма волосся, які будуть обрамляти обличчя, та зафіксуйте їх затискачами, щоб вони не заважали.
  • Щоб зачіска не виглядала "прилизаною", зробіть легке начісування біля коренів на маківці.

2. Формування високого хвоста

  • Зберіть основну масу волосся високо на потилиці.
  • Використовуйте щітку, щоб акуратно зачесати бокові частини волосся назад, зберігаючи об'єм зверху.
  • Туго зафіксуйте хвіст резинкою.
  • Порада: візьміть тонке пасмо знизу хвоста і оберніть його навколо резинки, щоб приховати її. Закріпіть кінчик невидимкою знизу.

3. Створення текстури (хвиль)

  • Розділіть волосся у хвості на кілька частин.
  • За допомогою плойки або праски зробіть легкі, недбалі хвилі. Не тримайте прилад занадто довго - нам потрібен ефект натуральної текстури, а не чітких кучерів.
  • Прочешіть хвіст пальцями, щоб хвилі розпалися і стали об'ємнішими.

4. Робота з передніми пасмами

  • Звільніть передні пасма.
  • За допомогою праски або плойки злегка підкрутіть їх у напрямку від обличчя. Це створить той самий м'який вигин, як у акторки на фото.
  • Одне пасмо можна заправити за вухо, щоб продемонструвати прикраси, як це зробила Сара.

5. Фіксація

  • Злегка збризніть зачіску лаком еластичної фіксації, щоб вона трималася весь день, але залишалася рухливою.

Сара Мішель Геллар показала модну зачіску (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Вас також може зацікавити

