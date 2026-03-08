Зачіска Сари Мішель Геллар за 5 хвилин: як виглядати неймовірно 8 березня

Акторка Сара Мішель Геллар, яка зіграла у культовому серіалі "Баффі - переможниця вампірів", показала святкову зачіску, яку легко повторити вдома на 8 березня. Покрокова інструкція допоможе швидко створити об’ємний хвіст із хвилями, що виглядає дорого і стильно.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Що вам знадобиться
1. Підготовка та створення об'єму
2. Формування високого хвоста
3. Створення текстури (хвиль)
4. Робота з передніми пасмами
5. Фіксація
