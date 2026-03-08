Прическа Сары Мишель Геллар за 5 минут: как выглядеть невероятно 8 марта

Актриса Сара Мишель Геллар, сыгравшая в культовом сериале "Баффи - победительница вампиров", показала праздничную прическу, которую легко повторить дома на 8 марта. Пошаговая инструкция поможет быстро создать объемный хвост с волнами, который выглядит дорого и стильно.