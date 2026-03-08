RU

Прическа Сары Мишель Геллар за 5 минут: как выглядеть невероятно 8 марта

10:08 08.03.2026 Вс
2 мин
Несколько движений - и обычный хвост выглядит как прическа с красной дорожки
aimg Катерина Собкова
Сара Мишель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Актриса Сара Мишель Геллар, сыгравшая в культовом сериале "Баффи - победительница вампиров", показала праздничную прическу, которую легко повторить дома на 8 марта. Пошаговая инструкция поможет быстро создать объемный хвост с волнами, который выглядит дорого и стильно.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Какие дизайны маникюра выбирают Никитюк, Зарицкая и Шаманская

Как сделать модную прическу за 5 минут

Что вам понадобится

  • расческа с тонкими зубцами для начеса и обычная щетка
  • прочная резинка для волос (желательно под цвет ваших волос)
  • зажимы для волос
  • термозащита и лак для фиксации
  • плойка или выпрямитель (утюжок).

Сара Мишель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Пошаговая инструкция

1. Подготовка и создание объема

  • Нанесите на сухие волосы термозащиту.
  • Отделите две передние пряди волос, которые будут обрамлять лицо, и зафиксируйте их зажимами, чтобы они не мешали.
  • Чтобы прическа не выглядела "прилизанной", сделайте легкий начес у корней на макушке.

2. Формирование высокого хвоста

  • Соберите основную массу волос высоко на затылке.
  • Используйте щетку, чтобы аккуратно зачесать боковые части волос назад, сохраняя объем сверху.
  • Туго зафиксируйте хвост резинкой.
  • Совет: возьмите тонкую прядь снизу хвоста и оберните ее вокруг резинки, чтобы скрыть ее. Закрепите кончик невидимкой снизу.

3. Создание текстуры (волн)

  • Разделите волосы в хвосте на несколько частей.
  • С помощью плойки или утюжка сделайте легкие, небрежные волны. Не держите прибор слишком долго - нам нужен эффект натуральной текстуры, а не четких кудрей.
  • Прочешите хвост пальцами, чтобы волны распались и стали более объемными.

4. Работа с передними прядями

  • Освободите передние пряди.
  • С помощью утюжка или плойки слегка подкрутите их по направлению от лица. Это создаст тот самый мягкий изгиб, как у актрисы на фото.
  • Одну прядь можно заправить за ухо, чтобы продемонстрировать украшения, как это сделала Сара.

5. Фиксация

  • Слегка сбрызните прическу лаком эластичной фиксации, чтобы она держалась весь день, но оставалась подвижной.

Сара Мишель Геллар показала модную прическу (фото: instagram.com/sarahmgellar)

