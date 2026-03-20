Зйомки в "МастерШеф" замість служби: в ЗСУ відреагували на скандал з військовою

Що сказали в Повітряних силах про Кузнєцову

З повідомлення стало відомо, що учасниця кулінарного проєкту проходить військову службу у 15-й бригаді транспортної авіації.

Там зазначили, що в період проведення зйомок шоу, з травня по серпень 2025 року, вона офіційно перебувала на лікуванні у військовому шпиталі міста Дніпра.

"Весь цей період офіцерка, як і належить, продовжувала отримувати грошове забезпечення", - додали у бригаді.

Вони розпочали службове розслідування щодо дій військовослужбовиці ще після виходу першого промовідео "МастерШеф".

"З матеріалів випливає, що військовослужбовиця дійсно під час лікування у шпиталі міста Дніпра, брала активну участь у зйомках в телешоу у місті Києві", - йдеться в дописі.

Там також зазначили, що про свою участь у встановленому порядку Вікторія військове керівництво не повідомила.

Примітно, що після появи інформації про відкриття провадження та розслідування учасниця обмежила доступ до своєї сторінки в Instagram.

Що сказали в ЗСУ про скандал з учасницею "МастерШеф" (скриншот)

Подробиці скандалу

Нагадаємо, раніше стало відомо про кримінальну справу проти штурманки ЗСУ, яка у 2025 році відправилась на лікування начебто з метою ухилення від військової служби.

Відомо, що з 14 квітня по 16 серпня 2025 року вона перебувала на стаціонарному лікуванні. А вже з 22 квітня по 11 серпня була в столиці та області на зйомках проєкту "Мастер Шеф".

Якщо провину Вікторії доведуть, то їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі за за частиною 4 статті 409 Кримінального кодексу України.

Сама вона родом з міста Коломия, Івано-Франківської області. На сайті проєкту її представляли як колишню військову, яка служила штурманкою.