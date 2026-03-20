Съемки в "МастерШеф" вместо службы: в ВСУ отреагировали на скандал с военной

Что сказали в Воздушных силах о Кузнецовой

Из сообщения стало известно, что участница кулинарного проекта проходит военную службу в 15-й бригаде транспортной авиации.

Там отметили, что в период проведения съемок шоу, с мая по август 2025 года, она официально находилась на лечении в военном госпитале города Днепра.

"Весь этот период офицер, как и положено, продолжала получать денежное обеспечение", - добавили в бригаде.

Они начали служебное расследование относительно действий военнослужащей еще после выхода первого промовидео "МастерШеф".

"Из материалов следует, что военнослужащая действительно во время лечения в госпитале города Днепра, принимала активное участие в съемках в телешоу в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что о своем участии в установленном порядке Виктория военное руководство не сообщила.

Примечательно, что после появления информации об открытии производства и расследования участница ограничила доступ к своей странице в Instagram.

Подробности скандала

Напомним, ранее стало известно об уголовном деле против штурманки ВСУ, которая в 2025 году отправилась на лечение якобы с целью уклонения от военной службы.

Известно, что с 14 апреля по 16 августа 2025 года она находилась на стационарном лечении. А уже с 22 апреля по 11 августа была в столице и области на съемках проекта "МастерШеф".

Если вину Виктории докажут, то ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы по части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины.

Сама она родом из города Коломыя, Ивано-Франковской области. На сайте проекта ее представляли как бывшую военную, которая служила штурманкой.