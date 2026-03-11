ua en ru
Ср, 11 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Дякую службі". Відомий музикант розкрив, чим зараз займається у війську

09:42 11.03.2026 Ср
2 хв
Артист зізнався, які трансформації у поглядах пережив за понад рік служби
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Дякую службі". Відомий музикант розкрив, чим зараз займається у війську Павло Гоц з NAZVA (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Соліст гурту Nazva Павло Гоц розповів про службу у війську. Він поділився, як трансформувалися його погляди та на чому нині зосереджена його діяльність.

Про це артист розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Більше цікавого: Як Павло Гоц перетворив історії бійців 93-ї ОМБр на сильний трек

Що сказав Гоц про трансформації за час служби

Служба кардинально змінила його погляди на відповідальність, зокрема щодо значущості сказаних ним слів.

"Бо до того був, мені здається, більш легковажний у висловлюваннях. Здавалось, що все тільки для веселощів. Зараз, дякую службі, відчув, що важливо казати тут і зараз", - розповів Павло.

"Можливо, після закінчення твого життя щось і лишиться. Тому я тепер більш грамотно намагаюсь підходити до слів, які говорю, чіткіше формулювати", - додав він.

&quot;Дякую службі&quot;. Відомий музикант розкрив, чим зараз займається у військуПавло Гоц про зміни за час служби (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Чим займається у війську зараз

Музикант був зосереджений на морально-психологічній підтримці воїнів, зокрема працював на Запорізькому напрямку.

"Зараз у мене вже напрямок медійний, культурний", - зазначив він.

Музикант продовжує активно займатися підтримкою бійців через культурні напрями та музику, зокрема працює на радіо для військових і про військових.

"Займаюся музикою для військових, веду Радіопіхоту. Направляємо далі культуру у війську, збираємо митців між собою, аби мілітарна культура могла творитись, сповідуватись і поширюватися", - розповів він.

&quot;Дякую службі&quot;. Відомий музикант розкрив, чим зараз займається у військуПавло Гоц про службу (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Що відомо про мобілізацію Гоца

Нагадаємо, засновник NAZVA долучився до війська у лютому 2025 року. Тоді він опублікував серію фото у військовій формі та лаконічно прокоментував зміни у житті.

"Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець", - сказав тоді він.

Він також активно працював над культурними напрямками та підтримкою бійців у складі "Культурних сил".

Крім того, Павло дає різноманітні концерти, збираючи кошти на допомогу війську.

Ще більше цікавого:

Український співак зізнався, чому не повернувся на службу після ТрО

Відомий артист прокоментував свій стан після інфаркту

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Україна тепер має "карти", це зрозуміли всі, - Зеленський
Україна тепер має "карти", це зрозуміли всі, - Зеленський
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком