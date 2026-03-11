"Дякую службі". Відомий музикант розкрив, чим зараз займається у війську

Соліст гурту Nazva Павло Гоц розповів про службу у війську. Він поділився, як трансформувалися його погляди та на чому нині зосереджена його діяльність.

Про це артист розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

Що сказав Гоц про трансформації за час служби

Служба кардинально змінила його погляди на відповідальність, зокрема щодо значущості сказаних ним слів.

"Бо до того був, мені здається, більш легковажний у висловлюваннях. Здавалось, що все тільки для веселощів. Зараз, дякую службі, відчув, що важливо казати тут і зараз", - розповів Павло.

"Можливо, після закінчення твого життя щось і лишиться. Тому я тепер більш грамотно намагаюсь підходити до слів, які говорю, чіткіше формулювати", - додав він.

Павло Гоц про зміни за час служби (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Чим займається у війську зараз

Музикант був зосереджений на морально-психологічній підтримці воїнів, зокрема працював на Запорізькому напрямку.

"Зараз у мене вже напрямок медійний, культурний", - зазначив він.

Музикант продовжує активно займатися підтримкою бійців через культурні напрями та музику, зокрема працює на радіо для військових і про військових.

"Займаюся музикою для військових, веду Радіопіхоту. Направляємо далі культуру у війську, збираємо митців між собою, аби мілітарна культура могла творитись, сповідуватись і поширюватися", - розповів він.

Павло Гоц про службу (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Що відомо про мобілізацію Гоца

Нагадаємо, засновник NAZVA долучився до війська у лютому 2025 року. Тоді він опублікував серію фото у військовій формі та лаконічно прокоментував зміни у житті.

"Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець", - сказав тоді він.

Він також активно працював над культурними напрямками та підтримкою бійців у складі "Культурних сил".

Крім того, Павло дає різноманітні концерти, збираючи кошти на допомогу війську.