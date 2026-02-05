"Зривало башту": Лілія Ребрик пригадала, як провалила перший кастинг на "Танцюють всі"

Як Лілія Ребрик провалила перші проби

Лілія згадує, що "Танцюють всі" були її величезною мрією. Побачивши оригінальний формат шоу, вона дала собі установку: "Хто, як не я?". Проте надмірне хвилювання та бажання ідеально виглядати в кадрі мало не зіграли з нею злий жарт.

"Я так хотіла його вести, у мене зривало башту. Я пішла на проби й так старалася, що завалила їх. Керівництво тоді сказало: "Ліля, а де ти? Ми ж тебе знаємо, ти ж класна". Мене дуже зачепили ці слова", - ділиться ведуча.

Лише на других пробах Ребрик змогла "видихнути" і показати свою справжню особистість. Саме цей щирий підхід і зробив її обличчям проєкту на цілих 10 років. Ранок після першого прямого ефіру став для неї переломним: вона прокинулася знаменитою.

Чи повернеться ведуча у великі шоу

Ведуча зізнається, що часто думає про запуск масштабних проєктів в Україні зараз. Для неї це було б символом внутрішньої перемоги та повернення до мирного життя. Проте Лілія має сумніви, чи готове суспільство до розважального контенту такого обсягу під час війни.

"Я не знаю, чи готові наші люди переключитися. Хоча мені б, мабуть, дуже хотілося щось подібне. Ми їздимо з виставами, і це можливість відволіктися на дві години. Проєкт же триває набагато довше", - зазначає Ребрик.