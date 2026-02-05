Учасниця Нацвідбору розкрила болючу причину розлучення з німцем: "Не готовий себе ламати"

Учасниця Нацвідбору Leléka (Вікторія Лелека) детально розповіла про невдалі шлюби. Вона зізналася, що призвело до розлучення та чи планує вона втретє виходити заміж.

Що сказала Leléka про свої розлучення

Перший шлюб, за її словами, не склався через різні погляди на життя. Вікторія вийшла заміж у 22 роки, і це були перші стосунки. Вона тоді мала консервативні погляди в негативному сенсі, через що не проявлялася як жінка та постійно займалася побутом.

"Вважаю, що це були дві несвідомі людини з дуже дивними уявленнями про стосунки, які не розуміють, які в них потреби. У нього був образ мене, у мене - його й ідеальний образ родини. Я намагалась цьому відповідати", - розповіла вона.

Другим чоловіком став німець, який був молодший за віком. Співачка зазначила, що воліла називати його бойфрендом, адже так почувалася вільнішою. З часом він наполіг на офіційному шлюбі.

"Він дуже хотів одружитися. Це трапилося з бюрократичних причин. Він сказав: "Вікторіє, по-перше, я цього хочу, а, по-друге, з егоїстичних причин я не хочу більше ходити в міграційні служби й постійно мати проблеми з візами. Можна я просто візьму тебе під своє крильце і ми забудемо цю тему і ти просто будеш жити і не думати про документи постійно", - згадала співачка, яка живе в Німеччині.

Leléka про два невдалі шлюби (скриншот)

Причина другого розлучення

А вже в цих стосунках до розриву призвело різне бачення майбутнього, зокрема щодо дітей.

"Я його дуже люблю. Це були здорові стосунки. Але іноді так трапляється, що шляхи в якийсь момент розходяться і якщо він ніяк не може уявити мати дітей взагалі у своєму житті, то що я можу", - пояснила співачка.

Leléka зізналася, що ця ситуація була емоційно складною, але з часом вона знайшла внутрішній спокій.

"Нібито я й не маю на що злитися, але ну як так. Але мене що заспокоїло всередині - він не тільки зі мною не може цього уявити. Від цього легше, тому що я не відчуваю такого знецінення, що я така жінка, з якою неможливо уявити родину. Він не готовий себе ламати, і я йому за це вдячна, тому що проговорив це зарання", - сказала вона.

Артистка також додала, що можливість третього шлюбу наразі не розглядає.



Нагадаємо, наразі Leléka зосереджена на боротьбі за перемогу у фіналі відбору на "Євробачення-2026". Там вона виступить вже 7 лютого з піснею Ridnym.