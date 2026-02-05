ua en ru
Учасниця Нацвідбору розкрила болючу причину розлучення з німцем: "Не готовий себе ламати"

Четвер 05 лютого 2026 00:17
Учасниця Нацвідбору розкрила болючу причину розлучення з німцем: "Не готовий себе ламати" Leléka (фото: instagram.com/leleka_music)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Учасниця Нацвідбору Leléka (Вікторія Лелека) детально розповіла про невдалі шлюби. Вона зізналася, що призвело до розлучення та чи планує вона втретє виходити заміж.

Як повідомляє РБК-Україна, подробицями особистого життя артистка поділилася в інтерв'ю Марічці Падалко.

Що сказала Leléka про свої розлучення

Перший шлюб, за її словами, не склався через різні погляди на життя. Вікторія вийшла заміж у 22 роки, і це були перші стосунки. Вона тоді мала консервативні погляди в негативному сенсі, через що не проявлялася як жінка та постійно займалася побутом.

"Вважаю, що це були дві несвідомі людини з дуже дивними уявленнями про стосунки, які не розуміють, які в них потреби. У нього був образ мене, у мене - його й ідеальний образ родини. Я намагалась цьому відповідати", - розповіла вона.

Другим чоловіком став німець, який був молодший за віком. Співачка зазначила, що воліла називати його бойфрендом, адже так почувалася вільнішою. З часом він наполіг на офіційному шлюбі.

"Він дуже хотів одружитися. Це трапилося з бюрократичних причин. Він сказав: "Вікторіє, по-перше, я цього хочу, а, по-друге, з егоїстичних причин я не хочу більше ходити в міграційні служби й постійно мати проблеми з візами. Можна я просто візьму тебе під своє крильце і ми забудемо цю тему і ти просто будеш жити і не думати про документи постійно", - згадала співачка, яка живе в Німеччині.

Учасниця Нацвідбору розкрила болючу причину розлучення з німцем: &quot;Не готовий себе ламати&quot;Leléka про два невдалі шлюби (скриншот)

Причина другого розлучення

А вже в цих стосунках до розриву призвело різне бачення майбутнього, зокрема щодо дітей.

"Я його дуже люблю. Це були здорові стосунки. Але іноді так трапляється, що шляхи в якийсь момент розходяться і якщо він ніяк не може уявити мати дітей взагалі у своєму житті, то що я можу", - пояснила співачка.

Leléka зізналася, що ця ситуація була емоційно складною, але з часом вона знайшла внутрішній спокій.

"Нібито я й не маю на що злитися, але ну як так. Але мене що заспокоїло всередині - він не тільки зі мною не може цього уявити. Від цього легше, тому що я не відчуваю такого знецінення, що я така жінка, з якою неможливо уявити родину. Він не готовий себе ламати, і я йому за це вдячна, тому що проговорив це зарання", - сказала вона.

Артистка також додала, що можливість третього шлюбу наразі не розглядає.


Нагадаємо, наразі Leléka зосереджена на боротьбі за перемогу у фіналі відбору на "Євробачення-2026". Там вона виступить вже 7 лютого з піснею Ridnym.

