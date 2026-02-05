"Срывало башню": Лилия Ребрик вспомнила, как провалила первый кастинг на "Танцюють всі"

Как Лилия Ребрик провалила первые пробы

Лилия вспоминает, что "Танцюють всі" были ее огромной мечтой. Увидев оригинальный формат шоу, она дала себе установку: "Кто, если не я?". Однако чрезмерное волнение и желание идеально выглядеть в кадре чуть не сыграли с ней злую шутку.

"Я так хотела его вести, у меня срывало башню. Я пошла на пробы и так старалась, что завалила их. Руководство тогда сказало: "Лиля, а где ты? Мы же тебя знаем, ты же классная". Меня очень задели эти слова", - делится ведущая.

Только на вторых пробах Ребрик смогла "выдохнуть" и показать свою настоящую личность. Именно этот искренний подход и сделал ее лицом проекта на целых 10 лет. Утро после первого прямого эфира стало для нее переломным: она проснулась знаменитой.

Вернется ли ведущая в большие шоу

Ведущая признается, что часто думает о запуске масштабных проектов в Украине сейчас. Для нее это было бы символом внутренней победы и возвращения к мирной жизни. Однако Лилия сомневается, готово ли общество к развлекательному контенту такого объема во время войны.

"Я не знаю, готовы ли наши люди переключиться. Хотя мне бы, пожалуй, очень хотелось что-то подобное. Мы ездим со спектаклями, и это возможность отвлечься на два часа. Проект же длится гораздо дольше", - отмечает Ребрик.