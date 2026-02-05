Пішла проти волі батьків: Лілія Ребрик зізналася, від чого відмовилася заради акторства

Популярна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик могла пов'язати своє життя з медициною.

В інтерв'ю РБК-Україна зірка вперше розповіла, як пішла проти волі батьків та планів на "стабільне" майбутнє.

Як Лілія Ребрик вибрала стати акторкою

За словами Лілії, її виховували так, що кожен крок мав бути спланованим. Будучи відмінницею, вона серйозно готувалася до вступу в медичний університет і вже мала чітку навчальну програму. Проте випадкове оголошення по радіо про набір на акторські курси змінило все.

"Я уявила, що все життя маю ходити в білому халатику, в шапочці, в масці... І я, яка завжди любила вірші, зрозуміла, що хочу туди, про що почула по радіо. Це було моє перше свідоме рішення проти системи, за покликом серця", - пригадує ведуча.

Батьки зірки спочатку скептично поставилися до такого вибору, сподіваючись, що донька не складе іспити й таки вступить у "нормальний" ВНЗ. Однак Лілія вступила з першої спроби, або, як каже її донька, - "з першого успіху".

Попри здійснену мрію про "червоні доріжки", Ребрик застерігає дівчат, які тільки планують стати акторками. Вона наголошує, що ця професія вимагає повної самовіддачі.

"Насправді це величезна праця, професія, в якій ти не належиш собі. Ти не маєш права навіть захворіти по-людськи й взяти лікарняний, тому що в тебе вистава, ефір, зйомки. Ти собі не належиш", - додає Лілія.

Водночас акторка впевнена: саме цей шлях дав їй можливість розкрити свою унікальність та навчив мріяти сміливо.