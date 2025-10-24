"Золотий м'яч"-2026: з'явився перший рейтинг претендентів

Ледь встигли "переварити" підсумки "Золотого м'яча"-2025, а фахівці вже склали перший рейтинг фаворитів на здобуття трофею в наступному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Goal .

Що показує рейтинг

Варто зазначити, що нині "Золоті м'ячі" вручають не за підсумками календарного року, а за здобутки в сезоні. Тобто мова йде про найкращого футболіста в сезоні-2025/26, який вже йде повним ходом. Деякі гравці встигли зробити вагому заявку на перемогу.

Втім, зрозуміло, що вирішальними стануть головні події, що відбудуться весною та влітку наступного року. Зокрема, фінал Ліги чемпіонів, а головне – чемпіонат світу-2026.

Тому зараз подібні рейтинги – більш ніж умовні. Тим не менш, з ними також цікаво ознайомитись.

Перші фаворити

Отже за версією експертів Goal, головним фаворитом наразі є форвард "Баварії" Гаррі Кейн, який на старті цього сезону вже забив 20 голів за мюнхенський клуб.

На другому місці розташувався зірковий форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе. На третьому – бомбардир "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд.

У рейтинг не потрапив чинний володар призу – Усман Дембеле з французького ПСЖ. Але це й не дивно, майже весь початок сезону він пропустив через травму.

Топ-10 претендентів на "ЗМ"-2026: