"Золотой мяч"-2026: появился первый рейтинг претендентов

Пятница 24 октября 2025 22:45
UA EN RU
"Золотой мяч"-2026: появился первый рейтинг претендентов Фото: Кто выиграет награду в 2026-м (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Едва успели "переварить" итоги "Золотого мяча"-2025, а специалисты уже составили первый рейтинг фаворитов на получение трофея в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Goal.

Что показывает рейтинг

Стоит отметить, что нынче "Золотые мячи" вручают не по итогам календарного года, а за достижения в сезоне. То есть речь идет о лучшем футболисте в сезоне-2025/26, который уже идет полным ходом. Некоторые игроки успели сделать весомую заявку на победу.

Впрочем, понятно, что решающими станут главные события, которые состоятся весной и летом следующего года. В частности, финал Лиги чемпионов, а главное - чемпионат мира-2026.

Поэтому сейчас подобные рейтинги - более чем условны. Тем не менее, с ними также интересно ознакомиться.

Первые фавориты

Итак, по версии экспертов Goal, главным фаворитом сейчас является форвард "Баварии" Гарри Кейн, который на старте этого сезона уже забил 20 голов за мюнхенский клуб.

На втором месте расположился звездный форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе. На третьем - бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

В рейтинг не попал действующий обладатель приза - Усман Дембеле из французского ПСЖ. Но это и неудивительно, почти все начало сезона он пропустил из-за травмы.

Топ-10 претендентов на "ЗМ"-2026:

  1. Гарри Кейн (Англия, "Бавария")
  2. Килиан Мбаппе (Франция, "Реал")
  3. Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити")
  4. Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")
  5. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
  6. Педри (Испания, "Барселона")
  7. Витинья (Португалия, ПСЖ)
  8. Букайо Сака (Англия, "Арсенал")
  9. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал")
  10. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)

Ранее мы рассказали о свежем рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира и Украины.

Также смотрите все результаты 3 тура Лиги чемпионов и обновленную турнирную таблицу.

