Свіжий рейтинг найдорожчих клубів світу та України: де у списку "Динамо" та "Шахтар"

П'ятниця 24 жовтня 2025 19:55
Фото: Який клуб найдорожчий? (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Після всіх основних осінніх оновлень вартостей футболістів, відомий статистичний портал Transfermarkt представив рейтинг найдорожчих клубів світу за вартістю складів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний сайт.

Хто на вершині

До чільної десятки увійшли одразу шість представників англійської Прем'єр-ліги. Але лідером залишається мадридський "Реал".

Крім того, до топ-10 потрапили французький ПСЖ, іспанська "Барселона" та німецька "Баварія".

Топ-20 клубів світу за вартістю складів

  1. "Реал" – 1,4 млрд євро
  2. "Арсенал" – 1,31 млрд
  3. "Манчестер Сіті" – 1,21 млрд
  4. "Ліверпуль" – 1,15 млрд
  5. ПСЖ – 1,15 млрд
  6. "Челсі" – 1,14 млрд
  7. "Барселона" – 1,11 млрд
  8. "Баварія" – 952 млн
  9. "Тоттенхем" – 921 млн
  10. "Ньюкасл" – 750 млн
  11. "Манчестер Юнайтед" – 730 млн
  12. "Інтер" – 694 млн
  13. "Ноттінгем Форест" – 644 млн
  14. "Атлетіко" – 624 млн
  15. "Ювентус" – 603 млн
  16. "Астон Вілла" – 546 млн
  17. "Брайтон" – 521 млн
  18. "Наполі" – 503 млн
  19. "Боруссія Д – 501 млн
  20. "Крістал Пелас" – 484 млн

Де українські гранди

Найдорожчим українським клубом залишається донецький "Шахтар". Вартість його футболістів оцінюється в 152,4 млн євро – і це 80-те місце у світі.

Київське "Динамо" з показником 79,05 млн у топ-100 не потрапило.

Скільки коштують клуби УПЛ

За даними того ж рейтингу, третьою за вартістю українською командою є житомирське "Полісся" (29,6 млн євро). До топ-5 вітчизняного списку також входять львівські "Карпати" (16,9 млн) та харківський "Металіст 1925" (16,5 млн).

Цікаво, що деякі клуби УПЛ поступаються за вартістю складів представникам Першої ліги.

Топ-20 найдорожчих клубів України

  1. "Шахтар" (Донецьк) – 152,40 млн євро
  2. "Динамо" (Київ) – 79,05 млн
  3. "Полісся" (Житомир) – 29,60 млн
  4. "Карпати" (Львів) – 16,90 млн
  5. "Металіст 1925" (Харків) – 16,50 млн
  6. ЛНЗ (Черкаси) – 13,18 млн
  7. "Колос" (Ковалівка) – 11,35 млн
  8. "Кривбас" (Кривий Ріг) – 11,15 млн
  9. "Зоря" (Луганськ) – 10,85 млн
  10. "Рух" (Львів) – 10,55 млн
  11. "Олександрія" – 10,38 млн
  12. "Верес" (Рівне) – 7,50 млн
  13. "Оболонь" (Київ) – 6,95 млн
  14. "Буковина" (Чернівці) – 6,88 млн
  15. "Епіцентр" (Кам.-Поділ.) – 6,30 млн
  16. "Чорноморець" (Одеса) – 5,49 млн
  17. "Лівий Берег" (Київ) – 5,15 млн
  18. "Кудрівка" – 4,75 млн
  19. "Полтава" – 4,00 млн
  20. "Інгулець" (Петрове) – 3,39 млн

Раніше ми повідомляли, як змінилася таблиця Ліги конференцій після поразок "Шахтаря" і "Динамо".

Також дивіться усі результати 3 туру Ліги чемпіонів та оновлену турнірну таблицю.

