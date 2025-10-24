Свіжий рейтинг найдорожчих клубів світу та України: де у списку "Динамо" та "Шахтар"

Після всіх основних осінніх оновлень вартостей футболістів, відомий статистичний портал Transfermarkt представив рейтинг найдорожчих клубів світу за вартістю складів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний сайт .

Хто на вершині

До чільної десятки увійшли одразу шість представників англійської Прем'єр-ліги. Але лідером залишається мадридський "Реал".

Крім того, до топ-10 потрапили французький ПСЖ, іспанська "Барселона" та німецька "Баварія".

Топ-20 клубів світу за вартістю складів

"Реал" – 1,4 млрд євро "Арсенал" – 1,31 млрд "Манчестер Сіті" – 1,21 млрд "Ліверпуль" – 1,15 млрд ПСЖ – 1,15 млрд "Челсі" – 1,14 млрд "Барселона" – 1,11 млрд "Баварія" – 952 млн "Тоттенхем" – 921 млн "Ньюкасл" – 750 млн "Манчестер Юнайтед" – 730 млн "Інтер" – 694 млн "Ноттінгем Форест" – 644 млн "Атлетіко" – 624 млн "Ювентус" – 603 млн "Астон Вілла" – 546 млн "Брайтон" – 521 млн "Наполі" – 503 млн "Боруссія Д – 501 млн "Крістал Пелас" – 484 млн

Де українські гранди

Найдорожчим українським клубом залишається донецький "Шахтар". Вартість його футболістів оцінюється в 152,4 млн євро – і це 80-те місце у світі.

Київське "Динамо" з показником 79,05 млн у топ-100 не потрапило.

Скільки коштують клуби УПЛ

За даними того ж рейтингу, третьою за вартістю українською командою є житомирське "Полісся" (29,6 млн євро). До топ-5 вітчизняного списку також входять львівські "Карпати" (16,9 млн) та харківський "Металіст 1925" (16,5 млн).

Цікаво, що деякі клуби УПЛ поступаються за вартістю складів представникам Першої ліги.

Топ-20 найдорожчих клубів України