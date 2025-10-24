Свіжий рейтинг найдорожчих клубів світу та України: де у списку "Динамо" та "Шахтар"
Після всіх основних осінніх оновлень вартостей футболістів, відомий статистичний портал Transfermarkt представив рейтинг найдорожчих клубів світу за вартістю складів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний сайт.
Хто на вершині
До чільної десятки увійшли одразу шість представників англійської Прем'єр-ліги. Але лідером залишається мадридський "Реал".
Крім того, до топ-10 потрапили французький ПСЖ, іспанська "Барселона" та німецька "Баварія".
Топ-20 клубів світу за вартістю складів
- "Реал" – 1,4 млрд євро
- "Арсенал" – 1,31 млрд
- "Манчестер Сіті" – 1,21 млрд
- "Ліверпуль" – 1,15 млрд
- ПСЖ – 1,15 млрд
- "Челсі" – 1,14 млрд
- "Барселона" – 1,11 млрд
- "Баварія" – 952 млн
- "Тоттенхем" – 921 млн
- "Ньюкасл" – 750 млн
- "Манчестер Юнайтед" – 730 млн
- "Інтер" – 694 млн
- "Ноттінгем Форест" – 644 млн
- "Атлетіко" – 624 млн
- "Ювентус" – 603 млн
- "Астон Вілла" – 546 млн
- "Брайтон" – 521 млн
- "Наполі" – 503 млн
- "Боруссія Д – 501 млн
- "Крістал Пелас" – 484 млн
Де українські гранди
Найдорожчим українським клубом залишається донецький "Шахтар". Вартість його футболістів оцінюється в 152,4 млн євро – і це 80-те місце у світі.
Київське "Динамо" з показником 79,05 млн у топ-100 не потрапило.
Скільки коштують клуби УПЛ
За даними того ж рейтингу, третьою за вартістю українською командою є житомирське "Полісся" (29,6 млн євро). До топ-5 вітчизняного списку також входять львівські "Карпати" (16,9 млн) та харківський "Металіст 1925" (16,5 млн).
Цікаво, що деякі клуби УПЛ поступаються за вартістю складів представникам Першої ліги.
Топ-20 найдорожчих клубів України
- "Шахтар" (Донецьк) – 152,40 млн євро
- "Динамо" (Київ) – 79,05 млн
- "Полісся" (Житомир) – 29,60 млн
- "Карпати" (Львів) – 16,90 млн
- "Металіст 1925" (Харків) – 16,50 млн
- ЛНЗ (Черкаси) – 13,18 млн
- "Колос" (Ковалівка) – 11,35 млн
- "Кривбас" (Кривий Ріг) – 11,15 млн
- "Зоря" (Луганськ) – 10,85 млн
- "Рух" (Львів) – 10,55 млн
- "Олександрія" – 10,38 млн
- "Верес" (Рівне) – 7,50 млн
- "Оболонь" (Київ) – 6,95 млн
- "Буковина" (Чернівці) – 6,88 млн
- "Епіцентр" (Кам.-Поділ.) – 6,30 млн
- "Чорноморець" (Одеса) – 5,49 млн
- "Лівий Берег" (Київ) – 5,15 млн
- "Кудрівка" – 4,75 млн
- "Полтава" – 4,00 млн
- "Інгулець" (Петрове) – 3,39 млн
Раніше ми повідомляли, як змінилася таблиця Ліги конференцій після поразок "Шахтаря" і "Динамо".
Також дивіться усі результати 3 туру Ліги чемпіонів та оновлену турнірну таблицю.