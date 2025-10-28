UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Знову без "Шахтаря": УПЛ роздала нагороди героям 10 туру

Фото: Олександр Шовковський нарешті здобув перемогу (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 10-го туру віддала призи найкращим гравцю та тренеру – представникам житомирського "Полісся" та київського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Повернення Шовковського

Найкращим тренером 10-го туру рішенням 38 експертів, серед яких і представник РБК-Україна, було визнано Олександра Шовковського.

Керманича киян, який з "Динамо" після серії з п'яти нічиїх поспіль розгромив лідера чемпіонату за підсумками 9-ти турів – "Кривбас" (4:0), на перше місце поставили 26 експертів.

До топ-3 також увійшли Віталій Пономарьов (ЛНЗ), підопічні якого зуміли витиснути перемогу в зустрічі із "Металістом 1925" (1:0) та Сергій Нагорняк з "Епіцентра", що здобув другу поспіль перемогу на виїзді, цього разу – над "Олександрією" (1:0).

Владислав Велетень (фото: ФК "Полісся")

Як Велетень став героєм

Рейтинг найкращих футболістів 10-го туру очолив Владислав Велетень – герой переможного матчу "Полісся" з "Оболонню" (4:0). В його активі — гол та два асисти.

Велетень отримав 14 перших місць від експертів, а загалом він потрапив до 32 анкет. Стільки ж раз згадували  автора двох голів у ворота "Кудрівки" Кауана Еліаса з "Шахтаря", але в нього тільки 7 перших місць.

До топ-5 також увійшли Валентин Горох ("Верес"), Андрій Ярмоленко ("Динамо") та Проспер Обах (ЛНЗ) і Хоакін Сіфуентес ("Епіцентр"), які розділили 5-6 місця.

Хто у збірній туру

До символічної збірної 10-го туру увійшли представники п'яти клубів.

Команда в схемі 4-3-3 має такий вигляд: Валентин Горох ("Верес") – Денис Кузик (ЛНЗ), Сергій Чоботенко ("Полісся"), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва – "Динамо") – Олег Очеретько), Педріньйо (обидва – "Шахтар"), Олександр Андрієвський ("Полісся") – Владислав Велетень ("Полісся"), Хоакін Сіфуентес ("Епіцентр"), Кауан Еліас ("Шахтар").

Раніше ми повідомили, що УПЛ відмовилась від "Маріуполя" та "Десни".

Також читайте про свіжий рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу та України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФутболУПЛ