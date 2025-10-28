Снова без "Шахтера": УПЛ раздала награды героям 10 тура

Украинская Премьер-лига по итогам 10-го тура отдала призы лучшим игроку и тренеру - представителям житомирского "Полесья" и киевского "Динамо".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Лучшим тренером 10-го тура решением 38 экспертов, среди которых и представитель РБК-Украина, был признан Александр Шовковский.
Рулевого киевлян, который с "Динамо" после серии из пяти ничьих подряд разгромил лидера чемпионата по итогам 9-ти туров - "Кривбасс" (4:0), на первое место поставили 26 экспертов.
В топ-3 также вошли Виталий Пономарев (ЛНЗ), подопечные которого сумели выжать победу во встрече с "Металлистом 1925" (1:0) и Сергей Нагорняк из "Эпицентра", одержавший вторую подряд победу на выезде, на этот раз - над "Александрией" (1:0).
Владислав Велетень (фото: ФК "Полесье")
Рейтинг лучших футболистов 10-го тура возглавил Владислав Велетень - герой победного матча "Полесья" с "Оболонью" (4:0). В его активе - гол и два ассиста.
Велетень получил 14 первых мест от экспертов, а всего он попал в 32 анкеты. Столько же раз вспоминали автора двух голов в ворота "Кудривки" Кауана Элиаса из "Шахтера", но у него только 7 первых мест.
В топ-5 также вошли Валентин Горох ("Верес"), Андрей Ярмоленко ("Динамо"), а также Проспер Обах (ЛНЗ) и Хоакин Сифуэнтес ("Эпицентр"), которые разделили 5-6 места.
В символическую сборную 10-го тура вошли представители пяти клубов.
Команда в схеме 4-3-3 имеет такой вид: Валентин Горох ("Верес") - Денис Кузык (ЛНЗ), Сергей Чоботенко ("Полесье"), Денис Попов, Александр Караваев (оба - "Динамо") - Олег Очеретько), Педриньо (оба - "Шахтер"), Александр Андриевский ("Полесье") - Владислав Велетень ("Полесье"), Хоакин Сифуэнтес ("Эпицентр"), Кауан Элиас ("Шахтер").
Ранее мы сообщили, что УПЛ отказалась от "Мариуполя" и "Десны".
Также читайте о свежем рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира и Украины.