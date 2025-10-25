Сенсація туру: черкаський ЛНЗ очолив Прем’єр-Лігу

Черкаський ЛНЗ став новим одноосібним лідером Української Прем’єр-ліги. У матчі 10-го туру команда Віталія Пономарьова здолала харківський "Металіст 1925" з рахунком 1:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Єдиний гол вирішив долю зустрічі

Поєдинок відбувся 25 жовтня у Києві. Обидві команди претендують на місця в єврокубковій зоні, тому гра вийшла напруженою та рівною.

Єдиний м’яч у зустрічі на 62-й хвилині забив нігерійський нападник Проспер Обах, скориставшись точною передачею воротаря Олексія Паламарчука.

Після цього ЛНЗ впевнено втримав перевагу, хоча господарі намагалися зрівняти рахунок до останніх хвилин.

ЛНЗ - новий лідер чемпіонату

Перемога дозволила черкаському клубу набрати 20 очок і тимчасово очолити турнірну таблицю УПЛ. "Кривбас", "Шахтар" і "Динамо" відстають, але свої матчі 10-го туру ще не зіграли.

Турнірна таблиця УПЛ після матчу "Металіст 1925" - ЛНЗ:

ЛНЗ - 20 очок (10 матчів) "Полісся" - 19 очок (10 матчів) "Кривбас" - 19 очок (9 матчів) "Шахтар" - 18 очок (9 матчів) "Динамо" - 17 очок (9 матчів) "Металіст 1925" - 16 очок (10 матчів) "Колос" - 14 очок (9 матчів) "Зоря" - 13 очок (10 матчів) "Оболонь-Бровар" - 13 очок (10 матчів) "Карпати" - 12 очок (10 матчів) "Кудрівка" - 11 очок (9 матчів) "Верес" - 10 очок (10 матчів) "Епіцентр" - 9 очок (10 матчів) "Олександрія" - 8 очок (10 матчів) "Рух" - 7 очок (10 матчів) "Полтава" - 4 очок (9 матчів)

Що далі

ЛНЗ утримає перше місце щонайменше до неділі, 26 жовтня, коли свої матчі проведуть головні конкуренти. "Динамо" зустрінеться з "Кривбасом", а "Шахтар" зіграє проти "Кудрівки".

Наступний поєдинок черкаська команда проведе 29 жовтня у Кубку України, де в 1/8 фіналу зустрінеться з "Рухом".