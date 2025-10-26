ua en ru
Нд, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Динамо" рознесло "Кривбас" в УПЛ: Ярмоленко повернувся і забив

Неділя 26 жовтня 2025 19:59
UA EN RU
"Динамо" рознесло "Кривбас" в УПЛ: Ярмоленко повернувся і забив Фото: Андрій Ярмоленко (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Київське "Динамо" в 10-му турі УПЛ здобуло першу перемогу в шести останніх матчах. На рідному полі був битий лідер чемпіонату після 9-ти турів – криворізький "Кривбас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

УПЛ, 10-й тур

"Динамо" – "Кривбас" – 4:0

Голи: Попов, 15, Караваєв, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1

Експеримент Шовковського

Головний тренер киян Олександр Шовковський здивував складом на матч. Уперше за тривалий час у старті вийшов Андрій Ярмоленко – і не на звичному фланзі, а в ролі центрального нападника. Праворуч в атаці зіграв Владислав Кабаєв.

Сміливе рішення дало результат. Ярмоленко спочатку заробив кутовий, який став результативним, а згодом забив сам – свій перший гол у поточному сезоні та 115-й– в УПЛ. Разом із Кабаєвим він розіграв блискучу комбінацію, що фактично зняла питання про переможця.

Повна перевага "Динамо"

Кияни впевнено контролювали гру, ефективно пресингуючи суперників. Трійка Ярмоленко – Буяльський – Кабаєв не давала "Кривбасу" вільного простору для розвитку атак.

Крапку в матчі поставив Едуардо Герреро, який не забивав ще з серпня.

Турнірне становище

Після цієї перемоги "Динамо" піднялося на друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від "Шахтаря" лише на одне очко.

Уже найближчим часом команди зустрінуться двічі – спершу в Кубку України (29 жовтня), а потім у центральному матчі наступного туру УПЛ (2 листопада).

Раніше ми розповіли про свіжий рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу та України.

Також читайте, як "Динамо" U-19 вирвало перемогу в меншості в Юнацькій лізі УЄФА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол УПЛ Динамо
Новини
Росія зосередила основний удар проти Покровська, ДРГ уже в місті, - Зеленський
Росія зосередила основний удар проти Покровська, ДРГ уже в місті, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію