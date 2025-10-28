ua en ru
Главная » Развлечения » Спорт

Снова без "Шахтера": УПЛ раздала награды героям 10 тура

Вторник 28 октября 2025 14:01
Снова без "Шахтера": УПЛ раздала награды героям 10 тура Фото: Александр Шовковский наконец-то одержал победу (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Украинская Премьер-лига по итогам 10-го тура отдала призы лучшим игроку и тренеру - представителям житомирского "Полесья" и киевского "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Возвращение Шовковского

Лучшим тренером 10-го тура решением 38 экспертов, среди которых и представитель РБК-Украина, был признан Александр Шовковский.

Рулевого киевлян, который с "Динамо" после серии из пяти ничьих подряд разгромил лидера чемпионата по итогам 9-ти туров - "Кривбасс" (4:0), на первое место поставили 26 экспертов.

В топ-3 также вошли Виталий Пономарев (ЛНЗ), подопечные которого сумели выжать победу во встрече с "Металлистом 1925" (1:0) и Сергей Нагорняк из "Эпицентра", одержавший вторую подряд победу на выезде, на этот раз - над "Александрией" (1:0).

Снова без &quot;Шахтера&quot;: УПЛ раздала награды героям 10 тура

Владислав Велетень (фото: ФК "Полесье")

Как Велетень стал героем

Рейтинг лучших футболистов 10-го тура возглавил Владислав Велетень - герой победного матча "Полесья" с "Оболонью" (4:0). В его активе - гол и два ассиста.

Велетень получил 14 первых мест от экспертов, а всего он попал в 32 анкеты. Столько же раз вспоминали автора двух голов в ворота "Кудривки" Кауана Элиаса из "Шахтера", но у него только 7 первых мест.

В топ-5 также вошли Валентин Горох ("Верес"), Андрей Ярмоленко ("Динамо"), а также Проспер Обах (ЛНЗ) и Хоакин Сифуэнтес ("Эпицентр"), которые разделили 5-6 места.

Кто в сборной тура

В символическую сборную 10-го тура вошли представители пяти клубов.

Команда в схеме 4-3-3 имеет такой вид: Валентин Горох ("Верес") - Денис Кузык (ЛНЗ), Сергей Чоботенко ("Полесье"), Денис Попов, Александр Караваев (оба - "Динамо") - Олег Очеретько), Педриньо (оба - "Шахтер"), Александр Андриевский ("Полесье") - Владислав Велетень ("Полесье"), Хоакин Сифуэнтес ("Эпицентр"), Кауан Элиас ("Шахтер").

Снова без &quot;Шахтера&quot;: УПЛ раздала награды героям 10 тура

Ранее мы сообщили, что УПЛ отказалась от "Мариуполя" и "Десны".

Также читайте о свежем рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира и Украины.

