Звездный PR-менеджер о скандале между Кажанной и Jerry Heil: "Контракты подписываются сознательно"

Скандал вокруг заявлений певицы Кажанны о "рабском контракте" с лейблом Nova Music, который принадлежит Jerry Heil, спровоцировал новую волну дискуссий в соцсетях - как среди фанатов, так и среди представителей индустрии.

Свою оценку ситуации в комментарии для РБК-Украина дала PR-специалист и владелица агентства a69pr Алена Гармаш.

Звездный PR-менеджер подчеркнула, что не берется определять, кто прав в конфликте, ведь не видела условий контракта, однако обратила внимание на проблему непонимания аудиторией принципов работы музыкального бизнеса.

"Я не берусь оценивать, кто прав, а кто нет - я не видела условий контракта. Но с позиции продюсирования и PR могу сказать: в этой истории много эмоций и очень мало понимания у аудитории, как на самом деле работает музыкальный бизнес в целом", - отметила она.

Алена Гармаш (фото: instagram.com/alenagarmash)

"Не устраивает - не подписывай": о контрактах и ответственности артистов

По словам Гармаш, в обществе до сих пор популярен стереотип, что "продюсеры забирают у артистов все", однако подписание контрактов - это ответственное решение, которое не происходит принудительно.

"Контракты не подписываются под принуждением. Их подписывают сознательно - и все условия там прописаны. Не устраивает - не подписывай", - сказала она.

В то же время, по ее мнению, конфликтные ситуации следует решать в юридической плоскости, а не через публичные ссоры в соцсетях.

"Я считаю, что конфликты следует решать в юридическом поле, а не публично выяснять отношения в соцсетях. Должен быть зрелый диалог с обеих сторон", - подчеркнула Гармаш.

Что могло обострить ситуацию

PR-специалист обратила внимание на коммуникацию артистки в Threads. По ее словам, на этом этапе был заметен слишком эмоциональный тон.

"В этой истории меня лично неприятно удивила токсичность со стороны Кажанны, которую мы увидели в Threads", - отметила владелица агентства a69pr.

Она добавила, что, по озвученной позиции лейбла, между сторонами якобы продолжались переговоры и была договоренность об отсроченном публичном заявлении о разрыве сотрудничества.

Алена Гармаш (фото: instagram.com/alenagarmash)

Отдельно Алена Гармаш обратила внимание на факт, что, по публичным заявлениям, лейбл позволил завершить сотрудничество без финансовых претензий.

"То, что лейбл публично отпустил артиста и не настаивал на финансовой компенсации, для меня скорее позитивный сигнал", - сказала она.

При этом предпринимательница подчеркнула, что не принимает чью-то сторону, поскольку не знает всех внутренних договоренностей.

"Не 90-е"

Комментируя тезис о том, что ситуации с лейблами в Украине якобы напоминают "90-е", PR-специалист заявила, что не согласна с таким сравнением.

"Я не считаю, что мы вернулись в 90-е в смысле бандитских методов. Основная проблема другая - неразвитая культура лейблов и непонимание их роли как со стороны артистов, так и со стороны аудитории", - пояснила она.

По ее словам, существуют разные модели сотрудничества: от простой дистрибуции до полного продюсирования.

"Есть простая дистрибуция - когда лейбл только выгружает музыку на платформы, собирает роялти и отдает процент артисту. А есть полное или частичное продюсирование", - сказала звездный PR-специалист.

Она отметила, что в случае продюсирования лейбл может финансировать клипы, визуальный стиль, PR, digital-промо и юридическое сопровождение, а прибыль часто появляется не сразу.

"Первые годы лейбл работает в минус... Прибыль, в лучшем случае, появляется через 2-3 года", - пояснила Гармаш.

Ударит ли скандал по Jerry Heil перед Нацотбором

Также Алена Гармаш высказала мнение, что эта история вряд ли окажет негативное влияние на Jerry Heil.

"Мое мнение - в минус точно нет. С коммуникационной точки зрения Jerry Heil прошла этот кризис достаточно достойно. Желаю ей успеха на Нацотборе 7 февраля", - сказала она.

Jetty Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Что известно о конфликте между Кажанной и Nova Music

Конфликт начался после того, как Кажанна опубликовала в Threads пародийное сообщение на песню Jerry Heil, с которой та попала в финал Национального отбора на Евровидение.

Артистка процитировала строки "Вилася зима", вставляя между ними слово "Бог", и добавила: "Как должна была звучать моя песня, чтобы пройти в финал Нацотбора".

После волны критики со стороны фанатов Jerry Heil Кажанна заявила, что на самом деле не подавалась на конкурс, а также намекнула на причины этого решения.

Впоследствии певица сообщила, что уходит с лейбла Nova Music. Среди причин она назвала моральное напряжение и "рабский контракт".

Кажанна (фото: instagram.com/kazhanna_)

В ответ Jerry Heil заявила, что лейбл поддерживал артистку и инвестировал в ее развитие.

По ее словам, все авторские права на музыку Кажанны принадлежат самой исполнительнице, а ограничений по релизам или участию в конкурсах не было.

В Nova Music сообщили, что в конце 2025 года стороны решили пересмотреть условия сотрудничества, а в декабре состоялась встреча, во время которой обсудили досрочное завершение контракта.

В лейбле отметили, что проект не принес финансовой прибыли, однако компания не требовала компенсации от артистки и не посягала на ее авторские права.