ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Звездный PR-менеджер о скандале между Кажанной и Jerry Heil: "Контракты подписываются сознательно"

Среда 21 января 2026 10:50
UA EN RU
Звездный PR-менеджер о скандале между Кажанной и Jerry Heil: "Контракты подписываются сознательно" PR-специалист прокомментировала скандал между Кажанной и Jerry Heil (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич, Полина Иваненко

Скандал вокруг заявлений певицы Кажанны о "рабском контракте" с лейблом Nova Music, который принадлежит Jerry Heil, спровоцировал новую волну дискуссий в соцсетях - как среди фанатов, так и среди представителей индустрии.

Свою оценку ситуации в комментарии для РБК-Украина дала PR-специалист и владелица агентства a69pr Алена Гармаш.

Звездный PR-менеджер подчеркнула, что не берется определять, кто прав в конфликте, ведь не видела условий контракта, однако обратила внимание на проблему непонимания аудиторией принципов работы музыкального бизнеса.

"Я не берусь оценивать, кто прав, а кто нет - я не видела условий контракта. Но с позиции продюсирования и PR могу сказать: в этой истории много эмоций и очень мало понимания у аудитории, как на самом деле работает музыкальный бизнес в целом", - отметила она.

Звездный PR-менеджер о скандале между Кажанной и Jerry Heil: &quot;Контракты подписываются сознательно&quot;Алена Гармаш (фото: instagram.com/alenagarmash)

"Не устраивает - не подписывай": о контрактах и ответственности артистов

По словам Гармаш, в обществе до сих пор популярен стереотип, что "продюсеры забирают у артистов все", однако подписание контрактов - это ответственное решение, которое не происходит принудительно.

"Контракты не подписываются под принуждением. Их подписывают сознательно - и все условия там прописаны. Не устраивает - не подписывай", - сказала она.

В то же время, по ее мнению, конфликтные ситуации следует решать в юридической плоскости, а не через публичные ссоры в соцсетях.

"Я считаю, что конфликты следует решать в юридическом поле, а не публично выяснять отношения в соцсетях. Должен быть зрелый диалог с обеих сторон", - подчеркнула Гармаш.

Что могло обострить ситуацию

PR-специалист обратила внимание на коммуникацию артистки в Threads. По ее словам, на этом этапе был заметен слишком эмоциональный тон.

"В этой истории меня лично неприятно удивила токсичность со стороны Кажанны, которую мы увидели в Threads", - отметила владелица агентства a69pr.

Она добавила, что, по озвученной позиции лейбла, между сторонами якобы продолжались переговоры и была договоренность об отсроченном публичном заявлении о разрыве сотрудничества.

Звездный PR-менеджер о скандале между Кажанной и Jerry Heil: &quot;Контракты подписываются сознательно&quot;Алена Гармаш (фото: instagram.com/alenagarmash)

Отдельно Алена Гармаш обратила внимание на факт, что, по публичным заявлениям, лейбл позволил завершить сотрудничество без финансовых претензий.

"То, что лейбл публично отпустил артиста и не настаивал на финансовой компенсации, для меня скорее позитивный сигнал", - сказала она.

При этом предпринимательница подчеркнула, что не принимает чью-то сторону, поскольку не знает всех внутренних договоренностей.

"Не 90-е"

Комментируя тезис о том, что ситуации с лейблами в Украине якобы напоминают "90-е", PR-специалист заявила, что не согласна с таким сравнением.

"Я не считаю, что мы вернулись в 90-е в смысле бандитских методов. Основная проблема другая - неразвитая культура лейблов и непонимание их роли как со стороны артистов, так и со стороны аудитории", - пояснила она.

По ее словам, существуют разные модели сотрудничества: от простой дистрибуции до полного продюсирования.

"Есть простая дистрибуция - когда лейбл только выгружает музыку на платформы, собирает роялти и отдает процент артисту. А есть полное или частичное продюсирование", - сказала звездный PR-специалист.

Она отметила, что в случае продюсирования лейбл может финансировать клипы, визуальный стиль, PR, digital-промо и юридическое сопровождение, а прибыль часто появляется не сразу.

"Первые годы лейбл работает в минус... Прибыль, в лучшем случае, появляется через 2-3 года", - пояснила Гармаш.

Ударит ли скандал по Jerry Heil перед Нацотбором

Также Алена Гармаш высказала мнение, что эта история вряд ли окажет негативное влияние на Jerry Heil.

"Мое мнение - в минус точно нет. С коммуникационной точки зрения Jerry Heil прошла этот кризис достаточно достойно. Желаю ей успеха на Нацотборе 7 февраля", - сказала она.

Звездный PR-менеджер о скандале между Кажанной и Jerry Heil: &quot;Контракты подписываются сознательно&quot;Jetty Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Что известно о конфликте между Кажанной и Nova Music

Конфликт начался после того, как Кажанна опубликовала в Threads пародийное сообщение на песню Jerry Heil, с которой та попала в финал Национального отбора на Евровидение.

Артистка процитировала строки "Вилася зима", вставляя между ними слово "Бог", и добавила: "Как должна была звучать моя песня, чтобы пройти в финал Нацотбора".

После волны критики со стороны фанатов Jerry Heil Кажанна заявила, что на самом деле не подавалась на конкурс, а также намекнула на причины этого решения.

Впоследствии певица сообщила, что уходит с лейбла Nova Music. Среди причин она назвала моральное напряжение и "рабский контракт".

Звездный PR-менеджер о скандале между Кажанной и Jerry Heil: &quot;Контракты подписываются сознательно&quot;Кажанна (фото: instagram.com/kazhanna_)

В ответ Jerry Heil заявила, что лейбл поддерживал артистку и инвестировал в ее развитие.

По ее словам, все авторские права на музыку Кажанны принадлежат самой исполнительнице, а ограничений по релизам или участию в конкурсах не было.

В Nova Music сообщили, что в конце 2025 года стороны решили пересмотреть условия сотрудничества, а в декабре состоялась встреча, во время которой обсудили досрочное завершение контракта.

В лейбле отметили, что проект не принес финансовой прибыли, однако компания не требовала компенсации от артистки и не посягала на ее авторские права.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Jerry Heil Звезды шоу-бизнеса
Новости
Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 100 дронами: как отработала ПВО
Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 100 дронами: как отработала ПВО
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка