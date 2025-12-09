ua en ru
Зірка "Спіймати Кайдаша" покидає акторьку кар'єру: у чому причина

Вівторок 09 грудня 2025 16:05
UA EN RU
Зірка "Спіймати Кайдаша" покидає акторьку кар'єру: у чому причина Дарина Федина розповіла про плани на майбутнє (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська акторка Дарина Федина, відома за роллю Мелашки в серіалі "Спіймати Кайдаш", заявила про завершення акторської кар'єри та озвучила причину.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю акторки Аліні Доротюка.

Чому Дарина Федина завершує акторську кар'єру

Акторка заявила, що планує зміни вектор своєї діяльності. Вона хоче відпочити та знайти себе в іншій сфері, в які почуватиметься комфортніше та приноситиме більше користі.

Дарина вже звільнилася з театру імені Марії Заньковецької, але має ще закінчити один проєкт. Нову роботу більше не бере.

"Я йду з професії - це дуже голосно та масштабно звучить. Не хочеться так називати, бо так легше сприймати", - пояснила вона.

Зірка &quot;Спіймати Кайдаша&quot; покидає акторьку кар'єру: у чому причинаДарина Федина завершує акторську кар'єру (фото: instagram.com/tse.hanna)

За словами дівчини, вона вже пробує себе в різних сферах. Найбільше хоче бути корисною Силам Оборони.

"Зараз намагаюсь вчитися й пробувати різні сфери, щоб зрозуміти, що підходить мені найбільше. Тому немає чіткості. Звичайно, пріоритет - бути більш корисною для Сил Оборони. Це моя найбільша зацікавленість, тому що яким акторством я буду займатися в країні, яка буде під окупацією", - зазначила вона.

Дарина підкреслила, що не обов'язково треба долучатися до війська, щоб бути корисним армії та країні. Вона впевнена, що знайде можливість допомагати.

"Є дуже багато різної роботи. Але я якщо у війську, то там теж шалена кількість професій, які не означають, що ти сидиш в окопі. Те, що мене цікавить збереження існування України, не значить, що я завтра буду записувати відосік з бліндажа. Але це очевидно значить, що я знайду для себе те місце, де почуватимуся корисною", - поділилася вона.


Що відомо про Дарину Федину

Народилася 15 серпня 2001 року у Львові. Прославилася у 2020-му завдяки ролі Мелашки в серіалі "Спіймати Кайдаша".

Навчалася в університету імені Карпенка-Карого. Після успіху в Києві повернулася до рідного міста, де тривалий час грала в театрі імені Марії Заньковецької.

Заміжня. Влітку зіграла весілля з коханим Дмитром, про що повідомила лише восени.

