Звезда "Спіймати Кайдаша" покидает актерскую карьеру: в чем причина

Украинская актриса Дарина Федина, известная по роли Мелашки в сериале "Спіймати Кайдаша", заявила о завершении актерской карьеры и озвучила причину.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью актрисы Алине Доротюк.

Почему Дарина Федина завершает актерскую карьеру

Актриса заявила, что планирует изменить вектор своей деятельности. Она хочет отдохнуть и найти себя в другой сфере, в которой будет чувствовать себя комфортнее и приносить больше пользы.

Дарья уже уволилась из театра имени Марии Заньковецкой, но должна еще закончить один проект. Новую работу больше не берет.

"Я ухожу из профессии - это очень громко и масштабно звучит. Не хочется так называть, потому что так легче воспринимать", - объяснила она.

Дарина Федина завершает актерскую карьеру (фото: instagram.com/tse.hanna)

По словам девушки, она уже пробует себя в разных сферах. Больше всего хочет быть полезной Силам Обороны.

"Сейчас пытаюсь учиться и пробовать разные сферы, чтобы понять, что подходит мне больше всего. Поэтому нет четкости. Конечно, приоритет - быть более полезной для Сил Обороны. Это моя самая большая заинтересованность, потому что каким актерством я буду заниматься в стране, которая будет под оккупацией", - отметила она.

Дарина подчеркнула, что не обязательно надо участвовать в войске, чтобы быть полезным армии и стране. Она уверена, что найдет возможность помогать.

"Есть очень много разной работы. Но я если в армии, то там тоже огромное количество профессий, которые не означают, что ты сидишь в окопе. То, что меня интересует сохранение существования Украины, не значит, что я завтра буду записывать видосик из блиндажа. Но это очевидно значит, что я найду для себя то место, где буду чувствовать себя полезной", - поделилась она.



Что известно о Дарине Фединой

Родилась 15 августа 2001 года во Львове. Прославилась в 2020-м благодаря роли Мелашки в сериале "Спіймати Кайдаша".

Училась в университете имени Карпенко-Карого. После успеха в Киеве вернулась в родной город, где долгое время играла в театре имени Марии Заньковецкой.

Замужем. Летом сыграла свадьбу с любимым Дмитрием, о чем сообщила только осенью.