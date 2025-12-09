ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Звезда "Спіймати Кайдаша" покидает актерскую карьеру: в чем причина

Вторник 09 декабря 2025 16:05
UA EN RU
Звезда "Спіймати Кайдаша" покидает актерскую карьеру: в чем причина Дарина Федина рассказала о планах на будущее (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская актриса Дарина Федина, известная по роли Мелашки в сериале "Спіймати Кайдаша", заявила о завершении актерской карьеры и озвучила причину.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью актрисы Алине Доротюк.

Почему Дарина Федина завершает актерскую карьеру

Актриса заявила, что планирует изменить вектор своей деятельности. Она хочет отдохнуть и найти себя в другой сфере, в которой будет чувствовать себя комфортнее и приносить больше пользы.

Дарья уже уволилась из театра имени Марии Заньковецкой, но должна еще закончить один проект. Новую работу больше не берет.

"Я ухожу из профессии - это очень громко и масштабно звучит. Не хочется так называть, потому что так легче воспринимать", - объяснила она.

Звезда &quot;Спіймати Кайдаша&quot; покидает актерскую карьеру: в чем причинаДарина Федина завершает актерскую карьеру (фото: instagram.com/tse.hanna)

По словам девушки, она уже пробует себя в разных сферах. Больше всего хочет быть полезной Силам Обороны.

"Сейчас пытаюсь учиться и пробовать разные сферы, чтобы понять, что подходит мне больше всего. Поэтому нет четкости. Конечно, приоритет - быть более полезной для Сил Обороны. Это моя самая большая заинтересованность, потому что каким актерством я буду заниматься в стране, которая будет под оккупацией", - отметила она.

Дарина подчеркнула, что не обязательно надо участвовать в войске, чтобы быть полезным армии и стране. Она уверена, что найдет возможность помогать.

"Есть очень много разной работы. Но я если в армии, то там тоже огромное количество профессий, которые не означают, что ты сидишь в окопе. То, что меня интересует сохранение существования Украины, не значит, что я завтра буду записывать видосик из блиндажа. Но это очевидно значит, что я найду для себя то место, где буду чувствовать себя полезной", - поделилась она.


Что известно о Дарине Фединой

Родилась 15 августа 2001 года во Львове. Прославилась в 2020-м благодаря роли Мелашки в сериале "Спіймати Кайдаша".

Училась в университете имени Карпенко-Карого. После успеха в Киеве вернулась в родной город, где долгое время играла в театре имени Марии Заньковецкой.

Замужем. Летом сыграла свадьбу с любимым Дмитрием, о чем сообщила только осенью.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актеры
Новости
Отключать будут даже критические объекты: стало известно, как Кабмин хочет сократить действие графиков
Отключать будут даже критические объекты: стало известно, как Кабмин хочет сократить действие графиков
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте