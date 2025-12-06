ua en ru
Ясіновський зі "Спіймати Кайдаша" назвав найстрашніше у цій війні

Субота 06 грудня 2025 16:44
Ясіновський зі "Спіймати Кайдаша" назвав найстрашніше у цій війні Роман Ясіновський (фото: facebook.com/luidgu)
Автор: Поліна Іваненко

Актор Роман Ясіновський, який зіграв у новому серіалі "Служба 112" від ICTV2, розповів, який виклик війни йому найважче прийняти. Є речі, які неможливо змінити, а від їх усвідомлення стає дуже сумно.

Про це Ясіновський розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Який момент у цій війні найстрашніший для актора

"Для мене найважче - це втрата людей, яких я знав: Юра Філіпенко, Вася Кухарський та багато інших друзів-акторів. Я не можу до кінця сприйняти, що їх немає, вони для мене живі. Ці прощання, похорони та усвідомлення - це найскладніше", - розповів Роман.

А ще, додав актор, якого лякає те, що є люди, які намагаються не помічати війну.

"Хлопець, який жив в селі буквально за два будинки від моєї бабусі, теж загинув. Я його дуже добре знав, коли був малий... Війна забирає найкращих, справжніх українців. Але найстрашніше це ті, хто закривається і каже, що для них війни не існує", - зазначив Ясіновський.

Але попри все ми маємо вижити, розповів актор, як нація з великою і багатою культурою, яку ворог намагається знищити або вкрасти.

"Я досліджував це і зрозумів, що російська мова має дуже багато слів з українським корінням, десь 30-40%. Українська мова є ближчою до давньоруської, ніж російська", - каже Роман.

"Це історичний факт, який росіянам невигідно визнавати. Я сам перекладав свої монологи з російської на українську для вистави "Антігона", щоб відійти від російської. Бо до 2022-го цю виставу грали українською, російською і французькою, а після повномасштабного вторгнення - лише французькою і українською", - додав він.

Нагадаємо, актор Василь Кухарський, про якого сказав Ясіновський, помер у грудні 2023 року. Він отримав важке поранення, після якого медики не зуміли його врятувати.

Помер зірковий український актор. Він так і не оговтався після пораненняВасиль Кухарський (фото: facebook.com/OlesSanin)

А Юрія Феліпенка не стало влітку цього року. Актор загинув на фронті, йому було усього 32 роки.

Їхня смерть сколихнула Україну: зірки, яких ми втратили у 2025 роціЮрій Феліпенко (фото: instagram.com/y.felipenko)

