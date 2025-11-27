Андрій Ісаєнко назвав серіал, який приніс йому найбільший гонорар

Український актор Андрій Ісаєнко розповів про свої заробітки в кіно. Він поділився, яка роль принесла йому найбільший гонорар, а також чи планує відкривати власний бізнес.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ісаєнка Аліні Шаманській у програмі "55 за 5" в "Ранку у великому місті".

Який серіал приніс Ісаєнку найбільший гонорар

За плечима актора десятки телевізійних та кінопроєктів, а вже з 8 грудня о 20:00 на ICTV2 вийде новий серіал "Служба 112" за його участю.

За словами Ісаєнка, наразі найбільший гонорар йому принесла робота в комедійному екшені "Козаки. Абсолютно брехлива історія".

Заробітки в кіно

Актор чесно зазначив, що отримує достатньо грошей для комфортного життя.

"Мені вистачає", - сказав він.

Крім того, Андрій розповів, чи думав відкрити власний бізнес.

"Ще не відкрив. Думаю, що це буде, але я все одно хочу заробляти гроші своєю професією", - поділився він.

Зірка "Служби 112" про заробітки в кіно (фото: instagram.com/isaenko_andrii)

За яку роль соромно

Не став приховувати Ісаєнко і роль, за яку йому соромно. Такою виявилася робота у серіалі "Мухтар".

"Я там разів п'ять знімався, здається", - згадав актор.

А от про новий серіал "Служба 112" Ісаєнко відгукнувся з особливим теплом, назвавши його кращим. Там покажуть справжні історії рятувальників, парамедиків та поліцейських, які об'єднаються заради однієї мети - порятунку людей.

До речі, у відео Шаманської актор з'явився у формі ДСНС, адже у серіалі втілює рятувальника Дмитра Мовчана. Його герой - ветеран з Донбасу, що втратив усе, але шукає новий сенс життя.