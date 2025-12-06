ua en ru
"Це втрачений час": актор Ясіновський розкритикував нові українські комедії

Субота 06 грудня 2025 15:11
UA EN RU
"Це втрачений час": актор Ясіновський розкритикував нові українські комедії Роман Ясіновський (фото: instagram.com/roman_yasinovskyi)
Автор: Поліна Іваненко

Актор Роман Ясіновський, який грав у Артема Головашина у "Спіймати Кайдаша", а нині знявся у новому серіалі "Служба 112", висловився про нові комедії. Він зізнався, що не бачить у них сенсу.

Про це Ясіновський розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Від яких ролей відмовляється актор

За словами Романа, він може собі дозволити грати лише в тих фільмах, у яких бачить сенс. А ось нові комедії йому не подобаються.

"Буває, читаєш сценарій і розумієш, що це не твоє. Я не розумію суті тих примітивних комедій, які з’являються зараз у нашому кінематографі. Для мене це втрачений час. Усе в житті повинно мати сенс: бо життя надто коротке, щоб витрачати його на щось беззмістовне", - пояснив Ясіновський.

А ще актор розповів, що думає про гроші та заробітки. Якщо людина думає не лише про себе, а про навколишній світ, каже Роман, то гроші завжди будуть.

&quot;Це втрачений час&quot;: актор Ясіновський розкритикував нові українські комедіїЯсіновський відповів, як ставиться до грошей (фото: прес-служба)

"Я задоволений своїм життям, роблю максимум з того, що можу. Так, у мене є певні заощадження, завдяки чому зміг купити житло на околиці Києва, тепер роблю ремонт. Намагаюся бути чесним зі світом та собою, тому гроші на свої потреби маю: чесно працюю в Національному театрі, за зйомки в кіно сплачую податки як приватний підприємець. Мені нема чого приховувати", - зазначив він.

За словами Ясіновського, в його житті були різні періоди, коли навіть не було грошей, хоча вони були дуже потрібні. Але все вдавалося налагодити.

"Не мрію про замки, літаки, пароплави, я мрію про прості речі: щоб моя дитина була щасливою, щоб рідні були здорові. Гроші не можна порівняти з часом, який я можу провести з дитиною чи коханою людиною. Якщо мені запропонують дуже коштовну, але нецікаву роботу, я краще оберу час із близькими. Але якщо ця робота принесе дивіденди, які покращать наше становище, то звісно оберу роботу. Слава Богу, на мої потреби гроші є", - розповів актор.

