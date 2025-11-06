Зірка "Людей Ікс" Фамке Янссен збирається в Росію: що відомо
Голлівудська акторка і фотомодель Фамке Янссен, яка полюбилася багатьом за роллю Джин Грей у кінотрилогії "Люди Ікс", збирається відвідати РФ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Comic Con Игромир.
Фамке Янссен збирається приїхати в Росію
Зірка планує відвідати фестиваль "Comic Con Игромир" у Москві, який заплановано на 12-14 грудня.
"Джин Грей з оригінальної кінотрилогії "Люди Ікс", тру-ікона нульових і крашиха нашого дитинства - нідерландська акторка і фотомодель Фамке Янссен їде до Москви!" - йдеться в повідомленні організаторів.
Янссен виступить на сцені, поспілкується з фанатами, роздасть автографи та зробить фотографії.
"12, 13 і 14 грудня - так-так, усі три дні фестивалю - ти побачиш Фамке Янссен на сцені Comic Con Ігромир, після чого вона роздасть автографи й зробить фоточки", - зазначили в публікації.
Зазначимо, що ні сама актриса, ні її представники поки що офіційно не підтвердили цю інформацію.
Фамке Янссен (кадр із фільму "Мисливці на відьом")
Що відомо про Фамке Янссен
Яссен - нідерландська та американська акторка, режисерка, сценаристка, продюсерка і колишня модель.
Народилася 5 листопада 1964 року.
На початку 1980-х вона переїхала до США, де працювала з модним будинком Yves Saint Laurent і навчалася акторської майстерності в Колумбійському університеті.
Дебютувала на телебаченні в серіалах "Зоряний шлях: Наступне покоління" і "Мелроуз Плейс".
Світову популярність здобула після ролі Ксенії Онатопп у фільмі про Джеймса Бонда "Золоте око" (1995), а справжню славу закріпила завдяки образу Джин Грей у кінофраншизі "Люди Ікс".
Серед інших відомих робіт Янссен - фільми "Факультет", "Не кажи ні слова", "Гра в хованки", трилогія "Заручниця" з Ліамом Нісоном, а також серіали "Частини тіла" і "Амстердамська імперія" від Netflix.
У 2011 році вона дебютувала як режисерка, сценаристка і продюсерка стрічки "Погана матуся" (Bringing Up Bobby).
