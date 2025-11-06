ua en ru
Зірка "Людей Ікс" Фамке Янссен збирається в Росію: що відомо

Четвер 06 листопада 2025 10:43
Зірка "Людей Ікс" Фамке Янссен збирається в Росію: що відомо Фамке Янссен (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Голлівудська акторка і фотомодель Фамке Янссен, яка полюбилася багатьом за роллю Джин Грей у кінотрилогії "Люди Ікс", збирається відвідати РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Comic Con Игромир.

Фамке Янссен збирається приїхати в Росію

Зірка планує відвідати фестиваль "Comic Con Игромир" у Москві, який заплановано на 12-14 грудня.

"Джин Грей з оригінальної кінотрилогії "Люди Ікс", тру-ікона нульових і крашиха нашого дитинства - нідерландська акторка і фотомодель Фамке Янссен їде до Москви!" - йдеться в повідомленні організаторів.

Янссен виступить на сцені, поспілкується з фанатами, роздасть автографи та зробить фотографії.

"12, 13 і 14 грудня - так-так, усі три дні фестивалю - ти побачиш Фамке Янссен на сцені Comic Con Ігромир, після чого вона роздасть автографи й зробить фоточки", - зазначили в публікації.

Зазначимо, що ні сама актриса, ні її представники поки що офіційно не підтвердили цю інформацію.

Зірка &quot;Людей Ікс&quot; Фамке Янссен збирається в Росію: що відомоФамке Янссен (кадр із фільму "Мисливці на відьом")

Що відомо про Фамке Янссен

Яссен - нідерландська та американська акторка, режисерка, сценаристка, продюсерка і колишня модель.

Народилася 5 листопада 1964 року.

На початку 1980-х вона переїхала до США, де працювала з модним будинком Yves Saint Laurent і навчалася акторської майстерності в Колумбійському університеті.

Дебютувала на телебаченні в серіалах "Зоряний шлях: Наступне покоління" і "Мелроуз Плейс".

Світову популярність здобула після ролі Ксенії Онатопп у фільмі про Джеймса Бонда "Золоте око" (1995), а справжню славу закріпила завдяки образу Джин Грей у кінофраншизі "Люди Ікс".

Серед інших відомих робіт Янссен - фільми "Факультет", "Не кажи ні слова", "Гра в хованки", трилогія "Заручниця" з Ліамом Нісоном, а також серіали "Частини тіла" і "Амстердамська імперія" від Netflix.

У 2011 році вона дебютувала як режисерка, сценаристка і продюсерка стрічки "Погана матуся" (Bringing Up Bobby).

Фамке Янссен (кадри з трилогії "Люди Ікс")

