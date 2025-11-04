В РФ помер Юрій Ніколаєв - ведучий, якому було "чхати на санкції"

Сьогодні, 4 листопада 2025 року, стало відомо про смерть радянського та російського телеведучого Юрія Ніколаєва, якому було 76 років.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Помер Юрій Ніколаєв: що відомо

Про смерть телеведучого повідомив народний артист країни-агресорки Микола Цискарідзе у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляється, російський ведучий був доставлений до лікарні з високою температурою та низьким рівнем сатурації.

А вже 4 листопада він помер внаслідок загострення хвороби легень, зокрема, через важку пневмонію.

Відомо, що останні роки Ніколаєв регулярно зіштовхувався з проблемами зі здоров’ям. У листопаді 2024 року переніс двостороннє запалення легень.

У січні цього року потрапив до лікарні після падіння, внаслідок якого отримав перелом стегна і декілька днів пробув у реанімації.

Біографія Ніколаєва

Юрій Олександрович Ніколаєв народився 16 грудня 1948 року в Кишиневі. Шлях на телебаченні розпочав у 1970-х роках.

Широку популярність здобув як ведучий музичних та розважальних програм, серед яких "Утренная почта", "Утренная звезда", "Достояние республики" та інших.

У 1998 році Ніколаєву було присвоєно звання Народного артиста Російської Федерації.

Позиція щодо російсько-української війни

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Ніколаєв зайняв прокремлівську позицію, підтримавши нові реалії. Зокрема заявив, що йому "начхати на санкції".

"Нам потрібно співати, танцювати, давати концерти. Тим більше, що у нас велика країна", - цинічно сказав він.

Водночас визнав, що відчуває санкційний тиск, не може виїхати за кордон, але "не дуже засмутився".