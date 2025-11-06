ua en ru
Звезда "Людей Икс" Фамке Янссен собирается в Россию: что известно

Четверг 06 ноября 2025 10:43
Звезда "Людей Икс" Фамке Янссен собирается в Россию: что известно Фамке Янссен (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Голливудская актриса и фотомодель Фамке Янссен, полюбившаяся многим по роли Джин Грей в кинотрилогии "Люди Икс", собирается посетить РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Comic Con Игромир.

Фамке Янссен собирается приехать в Россию

Звезда планирует посетить фестиваль "Comic Con Игромир" в Москве, который запланирован на 12-14 декабря.

"Джин Грей из оригинальной кинотрилогии "Люди Икс", тру-икона нулевых и крашиха нашего детства - нидерландская актриса и фотомодель Фамке Янссен едет в Москву!" - сказано в сообщении организаторов.

Янссен выступит на сцене, пообщается с фанатами, раздаст автографы и сделает фотографии.

"12, 13 и 14 декабря - да-да, все три дня фестиваля - ты увидишь Фамке Янссен на сцене Comic Con Игромир, после чего она раздаст автографы и сделает фоточки", - отметили в публикации.

Отметим, что ни сама актриса, ни ее представители пока официально не подтвердили эту информацию.

Звезда &quot;Людей Икс&quot; Фамке Янссен собирается в Россию: что известноФамке Янссен (кадр из фильма "Охотники на ведьм")

Что известно про Фамке Янссен

Яссен - нидерландская и американская актриса, режиссер, сценарист, продюсер и бывшая модель.

Родилась 5 ноября 1964 года.

В начале 1980-х она переехала в США, где работала с модным домом Yves Saint Laurent и обучалась актерскому мастерству в Колумбийском университете.

Дебютировала на телевидении в сериалах "Звездный путь: Следующее поколение" и "Мелроуз Плейс".

Мировую известность получила после роли Ксении Онатопп в фильме о Джеймсе Бонде "Золотой глаз" (1995), а настоящую славу закрепила благодаря образу Джин Грей в кинофраншизе "Люди Икс".

Среди других известных работ Янссен - фильмы "Факультет", "Не говори ни слова", "Игра в прятки", трилогия "Заложница" с Лиамом Нисоном, а также сериалы "Части тела" и "Амстердамская империя" от Netflix.

В 2011 году она дебютировала как режиссер, сценарист и продюсер ленты "Плохая мамочка" (Bringing Up Bobby).

Фамке Янссен (кадры из трилогии "Люди Икс")

