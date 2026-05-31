Зірка "Левів на джипі" Валентин Міхієнко одружився (фото)

Український гуморист, актор і зірка розважального проєкту "Леви на джипі" Валентин Міхієнко одружився.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на фото молодят на сторінці Instamania.
На знімку Валентин і його обраниця Анастасія демонструють обручки.
Для церемонії Міхієнко обрав білий піджак і футболку.
Наречена гумориста з’явилася у білій сукні з мереживним корсетом. Свій весільний образ вона доповнила фатою.
Відомо, що Валентин Міхієнко та Анастасія разом уже понад два роки. Познайомилася пара у кальянній.
На початку цього року актор освідчився коханій під час відпочинку в Карпатах. Дату весілля пара заздалегідь не розголошувала.
До слова, сам 36-річний комік поки публічно не коментував зміни в особистому житті.