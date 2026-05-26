"Нас ніхто не зламає". Кулеба одружився з Павелецькою і показав весільне відео

17:24 26.05.2026 Вт
3 хв
Колишній очільник МЗС та підприємиця відсвяткували церемонію в родинному колі
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Нас ніхто не зламає". Кулеба одружився з Павелецькою і показав весільне відео Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька (фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та підприємиця Світлана Павелецька офіційно стали подружжям. Пара вирішила не проводити гучного весілля, але відсвяткувала подію в родинному колі.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Кулеби.

Кулеба та Павелецька одружилися: що відомо

Пара, яка разом понад 4 роки, офіційно оформила стосунки через Дію. Вони не планували влаштовувати гучні гуляння, тому відзначили щасливий день у колі рідних.

Так, Дмитро разом з новоспеченою дружиною опублікував ролик, у якому показав щасливі миті після одруження.

Для святкування він обрав білу вишиванку та коричневі штани, а його кохана - коктейльну сукню у традиційному для нареченої кольорі.

&quot;Нас ніхто не зламає&quot;. Кулеба одружився з Павелецькою і показав весільне відеоЯк проходила церемонія одруження Кулеби та Павелецької (скриншот)

На кадрах присутні діти пари від попередніх стосунків - донька Кулеби Люба та син Павелецької Олександр.

Подружжя влаштувало скромну "вечірку" з фруктами та напоями на ґанку. Окрему увагу привернули домашні улюбленці, які також стали частиною родинного свята.

"Нас ніхто не зламає. Шукайте одне одного, любіть і будьте разом. Бо життя - це любов. Люблю, твій", - звернувся до дружини Дмитро.

До слова, перед офіційною реєстрацією наречена все ж провела дівич-вечір у колі подруг. За її словами, він був "теплим і дуже особливим".

Святкування проходило у приватному будинку із садом. Гості частувалися морепродуктами, фруктами, ягодами та напоями.


Що відомо про стосунки Кулеби та Павелецької

Для обох це другий шлюб. Раніше пара публічно повідомляла, що офіційно оформити стосунки планує наприкінці травня.

Закохані вперше познайомилися ще у 2003 році, коли навчалися в університеті Шевченка. Дмитро був на останньому курсі й став тренером команди, до якої входила Світлана.

За словами Кулеби, ще тоді між ними "щось спалахнуло". Після цього їхні шляхи розійшлися до 2014 року, коли вони відновили спілкування по роботі.

Через кілька років Дмитро звернувся до майбутньої коханої по допомогу, оскільки працював над власною книгою. Згодом між ними розвинулися почуття, які переросли у стосунки. Жити разом майбутнє подружжя почало у 2021 році.

До 2022 року Кулеба був офіційно одружений з депутаткою Київської міської ради Євгенією Кулебою. У них є двоє спільних дітей - син Єгор та дочка Люба. Світлана теж була заміжня. Від колишнього виховує сина Олександра.

