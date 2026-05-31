Звезда "Львов на джипе" Валентин Михиенко женился (фото)

Украинский юморист, актер и звезда развлекательного проекта "Львы на джипе" Валентин Михиенко женился.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на фото молодоженов на странице Instamania.
На снимке Валентин и его избранница Анастасия демонстрируют обручальные кольца.
Для церемонии Михиенко выбрал белый пиджак и футболку.
Невеста юмориста появилась в белом платье с кружевным корсетом. Свой свадебный образ она дополнила фатой.
Известно, что Валентин Михиенко и Анастасия вместе уже более двух лет. Познакомилась пара в кальянной.
В начале этого года актер сделал предложение любимой во время отдыха в Карпатах. Дату свадьбы пара заранее не разглашала.
К слову, сам 36-летний комик пока публично не комментировал изменения в личной жизни.