Зірка "Левів на джипі" Валентин Міхієнко одружився (фото)

На знімку Валентин і його обраниця Анастасія демонструють обручки.

Для церемонії Міхієнко обрав білий піджак і футболку.

Наречена гумориста з’явилася у білій сукні з мереживним корсетом. Свій весільний образ вона доповнила фатою.

Валентин Міхаєнко одружився (фото: Intsamania)

Відомо, що Валентин Міхієнко та Анастасія разом уже понад два роки. Познайомилася пара у кальянній.

На початку цього року актор освідчився коханій під час відпочинку в Карпатах. Дату весілля пара заздалегідь не розголошувала.

До слова, сам 36-річний комік поки публічно не коментував зміни в особистому житті.