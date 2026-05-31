Зірка "Левів на джипі" Валентин Міхієнко одружився (фото)

15:00 31.05.2026 Нд
1 хв
Гуморист поки не коментував зміни в особистому житті
aimg Іванна Пашкевич
Зірка "Левів на джипі" Валентин Міхієнко одружився (фото) Валентин Міхаєнко з дружиною (фото: instagram.com/varik_mikhiienko)
Український гуморист, актор і зірка розважального проєкту "Леви на джипі" Валентин Міхієнко одружився.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на фото молодят на сторінці Instamania.

На знімку Валентин і його обраниця Анастасія демонструють обручки.

Для церемонії Міхієнко обрав білий піджак і футболку.

Наречена гумориста з’явилася у білій сукні з мереживним корсетом. Свій весільний образ вона доповнила фатою.

Зірка &quot;Левів на джипі&quot; Валентин Міхієнко одружився (фото)Валентин Міхаєнко одружився (фото: Intsamania)

Відомо, що Валентин Міхієнко та Анастасія разом уже понад два роки. Познайомилася пара у кальянній.

На початку цього року актор освідчився коханій під час відпочинку в Карпатах. Дату весілля пара заздалегідь не розголошувала.

До слова, сам 36-річний комік поки публічно не коментував зміни в особистому житті.

Дрони летіли з семи напрямків, понад 10 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ
