Звезда "Львов на джипе" Валентин Михиенко женился (фото)

15:00 31.05.2026 Вс
1 мин
Юморист пока не комментировал изменения в личной жизни
aimg Иванна Пашкевич
Валентин Михаенко с женой (фото: instagram.com/varik_mikhiienko)
Украинский юморист, актер и звезда развлекательного проекта "Львы на джипе" Валентин Михиенко женился.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на фото молодоженов на странице Instamania.

На снимке Валентин и его избранница Анастасия демонстрируют обручальные кольца.

Для церемонии Михиенко выбрал белый пиджак и футболку.

Невеста юмориста появилась в белом платье с кружевным корсетом. Свой свадебный образ она дополнила фатой.

Валентин Михаенко женился (фото: Intsamania)

Известно, что Валентин Михиенко и Анастасия вместе уже более двух лет. Познакомилась пара в кальянной.

В начале этого года актер сделал предложение любимой во время отдыха в Карпатах. Дату свадьбы пара заранее не разглашала.

К слову, сам 36-летний комик пока публично не комментировал изменения в личной жизни.

Дроны летели с семи направлений, более 10 прилетов: как ночью отработала ПВО по целям РФ
