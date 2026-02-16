Дочка Уми Турман і зірка "Дивних див" вийшла заміж: хто став її обранцем

Донька американської моделі і колишньої акторки Уми Турман, 27-річна зірка "Дивних див" Мая Гоук, вийшла заміж за 35-річного музиканта Крістіана Лі Гатсона.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на People .

Як пройшло весілля пари

Закохані зіграли весілля у День святого Валентина у Нью-Йорку.

На церемонії були присутні зіркові батьки нареченої - Ітан Гоук та Ума Турман, а також колеги Майї по серіалу "Дивні дива": Фінн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Седі Сінк, Наталія Дайер, Чарлі Гітон і Джо Кірі.

Maya Hawke se casó en pleno San Valentín con el cantante Christian Lee Hutson.



Las fotos captaron a sus papás y varios de sus compañeros del elenco de Stranger Things como invitados.



Ay pic.twitter.com/8xWwwNfWz3 — Carla (@shannonlada) February 15, 2026

Для святкової події Мая обрала білу весільну сукню та оверсайз-зимове пальто з пір’ям. Гатсон зупинився на класичному смокінгу.

Мати нареченої, 55-річна Ума Турман, з’явилася у світло-блакитній сукні з відповідним взуттям, тоді як Ітан Гоук обрав повністю чорний образ.

PAPAIS! Uma Thurman e Ethan Hawke no casamento de Maya Hawke pic.twitter.com/WBKP4mYd8Z — Maya Hawke Brasil (@mayahawkebrasil) February 15, 2026

До слова, колишнє подружжя Гоук і Турман перебувало у шлюбі з 1998 по 2005 рік.

Окрім Майї, у них є син Левон Роан Турман-Гоук, який також був серед гостей. Ітан Гоук також виховує двох доньок - Клементину Джин і Індіану - від нинішньої дружини Раян Шоухьюз Гоук, а Ума Турман має доньку Луну від колишнього нареченого Арпада Бюссона.

Нагадаємо, Мая та Крістіан вперше з’явилися разом на червоній доріжці - на прем’єрі вистави "John Proctor Is the Villain" у театрі Booth у Нью-Йорку.

Мая Гоук та Крістіан ЛІ (фото: instagram.com/christianleehutson)

Донька Уми Турман прийшла підтримати Седі Сінк. Раніше акторку помітили разом із Гатсоном на показі Prada FW25 під час Тижня моди в Мілані.

Закохані знайомі вже багато років - вони познайомилися під час роботи над музикою.

Гатсон виступав на розігріві у Фібі Бріджерс у 2022-2023 роках, а також працював над альбомом Майї Chaos Angel 2024 року.