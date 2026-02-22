ua en ru
Вс, 22 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Звезда "Квартала" Настя Оруджова выходит замуж (фото)

Воскресенье 22 февраля 2026 02:06
UA EN RU
Звезда "Квартала" Настя Оруджова выходит замуж (фото) Настя Оруджова объявила о помолвке (фото: instagram.com/orudjova_nastya)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Анастасия Оруджова, участница "Тріо Різні" и "Жіночого Кварталу" порадовала поклонников приятной новостью. Она объявила о помолвке со своим возлюбленным, сценаристом Русланом.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Насти.

Больше интересного: Как Зендея подогрела слухи о свадьбе с Томом Голландом

Как Оруджова сообщила о помолвке

Актриса и юмористка опубликовала серию трогательных и романтических фотографий, на которых предстала в объятиях с любимым и продемонстрировала кольцо. В подписи она оставила лаконичное сообщение.

"Да", - написала Настя.

Оруджова выходит замуж (фото: instagram.com/orudjova_nastya)

Как отреагировали в сети

Друзья, коллеги и поклонники принялись поздравлять пару, желая крепкой любви и годы страсти.

  • "Ну что же вы такие. Поздравляю" - написала солистка группы KAZKA.
  • "Прекрасные. Класс", - поддержала блогер Даша Кубик.
  • "Оууууу есть", - написала певица Марта Адамчук.
  • "Крейзи какие. Когда это произошло?" - пораженно отреагировал Алексей Дурнев.

Подписчики также не остались в стороне:

  • "Поздравляем! Пусть ваша любовь растет и приумножается, создавая еще много новых проектов".
  • "Какая красивая пара. Невероятные".
  • "Какая красивая и счастливая пара! Чтобы эта страсть в ваших глазах никогда не угасала".
  • "Ждем историю признания и очень надеюсь там были фонарики".
  • "Очень рада таким замечательным новостям! Желаю безумного счастья".

Звезда &quot;Квартала&quot; Настя Оруджова выходит замуж (фото)Настя Оруджова с женихом (фото: instagram.com/orudjova_nastya)

Что известно о личной жизни Оруджовой

Звезда впервые рассказала о любви со сценаристом в ноябре 2024 года. Они уже несколько лет живут вместе.

Для Насти это первые серьезные отношения, которые она описывала как "выбор себя и сделать хорошо себе".

За время отношений были разные испытания, ведь входить во взаимоотношения в 30 лет, по словам актрисы, было не так уж и просто.

"Он человек, который поддерживает меня во всем, если я даже была не права. Заботится обо мне, уважает мои "отряды". И он мой мишка", - рассказывала Оруджова в интервью Ефросининой.

Также звезда ранее признавалась, что они с любимым неоднократно говорили о возможности свадьбы. Она волновалась из-за нежелания устраивать гуляния в разгар войны. Пока что неизвестно, какую именно церемонию планирует пара.

Звезда &quot;Квартала&quot; Настя Оруджова выходит замуж (фото)Звезда "Квартала" выходит замуж (фото: instagram.com/orudjova_nastya)

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
95-й квартал Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Война не зашла в тупик: Сырский указал на важный момент
Война не зашла в тупик: Сырский указал на важный момент
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"