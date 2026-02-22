Звезда "Квартала" Настя Оруджова выходит замуж (фото)
Анастасия Оруджова, участница "Тріо Різні" и "Жіночого Кварталу" порадовала поклонников приятной новостью. Она объявила о помолвке со своим возлюбленным, сценаристом Русланом.
Как Оруджова сообщила о помолвке
Актриса и юмористка опубликовала серию трогательных и романтических фотографий, на которых предстала в объятиях с любимым и продемонстрировала кольцо. В подписи она оставила лаконичное сообщение.
"Да", - написала Настя.
Как отреагировали в сети
Друзья, коллеги и поклонники принялись поздравлять пару, желая крепкой любви и годы страсти.
- "Ну что же вы такие. Поздравляю" - написала солистка группы KAZKA.
- "Прекрасные. Класс", - поддержала блогер Даша Кубик.
- "Оууууу есть", - написала певица Марта Адамчук.
- "Крейзи какие. Когда это произошло?" - пораженно отреагировал Алексей Дурнев.
Подписчики также не остались в стороне:
- "Поздравляем! Пусть ваша любовь растет и приумножается, создавая еще много новых проектов".
- "Какая красивая пара. Невероятные".
- "Какая красивая и счастливая пара! Чтобы эта страсть в ваших глазах никогда не угасала".
- "Ждем историю признания и очень надеюсь там были фонарики".
- "Очень рада таким замечательным новостям! Желаю безумного счастья".
Настя Оруджова с женихом (фото: instagram.com/orudjova_nastya)
Что известно о личной жизни Оруджовой
Звезда впервые рассказала о любви со сценаристом в ноябре 2024 года. Они уже несколько лет живут вместе.
Для Насти это первые серьезные отношения, которые она описывала как "выбор себя и сделать хорошо себе".
За время отношений были разные испытания, ведь входить во взаимоотношения в 30 лет, по словам актрисы, было не так уж и просто.
"Он человек, который поддерживает меня во всем, если я даже была не права. Заботится обо мне, уважает мои "отряды". И он мой мишка", - рассказывала Оруджова в интервью Ефросининой.
Также звезда ранее признавалась, что они с любимым неоднократно говорили о возможности свадьбы. Она волновалась из-за нежелания устраивать гуляния в разгар войны. Пока что неизвестно, какую именно церемонию планирует пара.
Звезда "Квартала" выходит замуж (фото: instagram.com/orudjova_nastya)
