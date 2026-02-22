Звезда "Квартала" Настя Оруджова выходит замуж (фото)

Анастасия Оруджова, участница "Тріо Різні" и "Жіночого Кварталу" порадовала поклонников приятной новостью. Она объявила о помолвке со своим возлюбленным, сценаристом Русланом.

Как Оруджова сообщила о помолвке

Актриса и юмористка опубликовала серию трогательных и романтических фотографий, на которых предстала в объятиях с любимым и продемонстрировала кольцо. В подписи она оставила лаконичное сообщение.

"Да", - написала Настя.

Оруджова выходит замуж (фото: instagram.com/orudjova_nastya)

Как отреагировали в сети

Друзья, коллеги и поклонники принялись поздравлять пару, желая крепкой любви и годы страсти.

"Ну что же вы такие. Поздравляю" - написала солистка группы KAZKA.

"Прекрасные. Класс", - поддержала блогер Даша Кубик.

"Оууууу есть", - написала певица Марта Адамчук.

"Крейзи какие. Когда это произошло?" - пораженно отреагировал Алексей Дурнев.

Подписчики также не остались в стороне:

"Поздравляем! Пусть ваша любовь растет и приумножается, создавая еще много новых проектов".

"Какая красивая пара. Невероятные".

"Какая красивая и счастливая пара! Чтобы эта страсть в ваших глазах никогда не угасала".

"Ждем историю признания и очень надеюсь там были фонарики".

"Очень рада таким замечательным новостям! Желаю безумного счастья".

Настя Оруджова с женихом (фото: instagram.com/orudjova_nastya)

Что известно о личной жизни Оруджовой

Звезда впервые рассказала о любви со сценаристом в ноябре 2024 года. Они уже несколько лет живут вместе.

Для Насти это первые серьезные отношения, которые она описывала как "выбор себя и сделать хорошо себе".

За время отношений были разные испытания, ведь входить во взаимоотношения в 30 лет, по словам актрисы, было не так уж и просто.

"Он человек, который поддерживает меня во всем, если я даже была не права. Заботится обо мне, уважает мои "отряды". И он мой мишка", - рассказывала Оруджова в интервью Ефросининой.

Также звезда ранее признавалась, что они с любимым неоднократно говорили о возможности свадьбы. Она волновалась из-за нежелания устраивать гуляния в разгар войны. Пока что неизвестно, какую именно церемонию планирует пара.

Звезда "Квартала" выходит замуж (фото: instagram.com/orudjova_nastya)