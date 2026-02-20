67-річна екс-дружина Іво Бобула уп’яте вийшла заміж: що відомо про її чоловіка

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю екс-дружини Іво Бобула для Rostyslove Production.

Лілія Сандулеса уп’яте вийшла заміж

67-річна співачка зізналася, що таємно зареєструвала стосунки з коханим і лише зараз вирішила розповісти про це публічно.

За словами виконавиці, їхнє знайомство почалося не наживо, а в онлайн-просторі - через месенджери та YouTube.

"Три роки я заміжня. Познайомилися ми давно в телефоні, у месенджері, в YouTube. Він слухав мої пісні, ми розмовляли. Спершу дуже рідко, а потім зустрілися, й от так. Крім моєї сім’ї, рідні й друзів, нікому не говорила", - сказала Сандулеса.

Артистка розповіла, що її обранець трохи старший за неї. Поруч із ним вона почувається насамперед жінкою та вдячна долі за цю зустріч.

Лілія Сандулеса (фото: facebook.com/lilia.sandulesa)

Ім’я чоловіка співачка поки що не розкриває, як і не публікує їхні спільні фото.

Також вона не повідомила, де саме відбулося весілля - в Україні чи за її межами.

Водночас виконавиця підкреслила, що церемонія все ж була і залишила по собі особливі спогади.

"Я люблю чоловіків. Якщо щось я хочу й тільки думаю про це, а він вже говорить - ну це просто… На схилі літ, коли ми знайшлися, я дуже вдячна Богу. Він трошечки старше за мене. Ніколи не думала, що після стількох років Боженька дасть мені таку людину, яка буде близька моїй душі. Зараз я почуваюсь просто жінкою - ось і все!" - сказала виконавиця.

Особисте життя Лілії Сандулеси

Артистка шість разів виходила заміж, хоча лише чотири шлюби були офіційно зареєстровані.

Уперше співачка стала дружиною у 16 років, а вже за рік народила сина Івана. Нині він має власну родину та виховує сина, названого на його честь.

Серед відомих романів Сандулеси - стосунки зі співаком Олександром Сєровим.

Також вона була третьою дружиною Іво Бобула. Їхній шлюб тривав майже десять років і завершився розлученням у 2002 році.