Зірка "Кварталу" Машлятіна виходить заміж: що відомо про її обранця

33-річна акторка та гумористка Олександра Машлятінаа, відома глядачам за участю в "Лізі сміху" та "Жіночому Кварталі", готується до весілля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ТСН .

Олександра Машлятіна виходить заміж

Як повідомляють джерела видання, коханий артистки, фотограф Іван Кабанков, який молодший за неї на чотири роки, їй освідчився.

Втім, сама знаменитість поки не коментує новину і не публікує жодних дописів, пов’язаних із заручинами.

Олександра, як і раніше, бажає тримати свої стосунки подалі від зайвої уваги.

До слова, про роман Машлятіної та Кабанкова відомо небагато. Раніше комедіантка розповідала, що познайомилася з майбутнім нареченим у барі - після короткої розмови вони почали спілкуватися в Instagram.

Олександра Машлятіна з коханим (фото: instagram.com/mashliatina)

Хоча офіційної дати їхнього роману ніхто не називає, відомо, що зимові свята 2024 року вони провели разом.

Для Івана це стало “найкращим Різдвом”, хоч і не обійшлося без курйозів, які він згадує з усмішкою.

"Найкраще Різдво було в мене минулого року, тому що я його зустрів в родинному колі Сашиної родини. Але там був один момент. Саша мене попередила: "Ваню, треба буде якусь колядку розказати". А не знаю ні однієї. Я увесь вечір смикав колінкою під столом і боявся, коли мене викличуть. Але все вийшло нормально", - зізнавався бойфренд Саші.

Олександра Машлятіна з коханим (фото: instagram.com/mashliatina)

До речі, ще на початку червня цього року в мережі вже з’являлися чутки про заручини Машлятіної.

Тоді вона опублікувала фото з коханим, а уважні підписники помітили на її безіменному пальці каблучку, схожу на обручку.

Олександра Машлятіна з коханим (фото: instagram.com/mashliatina)