Зірка "Кварталу" Машлятіна виходить заміж: що відомо про її обранця
33-річна акторка та гумористка Олександра Машлятінаа, відома глядачам за участю в "Лізі сміху" та "Жіночому Кварталі", готується до весілля.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ТСН.
Олександра Машлятіна виходить заміж
Як повідомляють джерела видання, коханий артистки, фотограф Іван Кабанков, який молодший за неї на чотири роки, їй освідчився.
Втім, сама знаменитість поки не коментує новину і не публікує жодних дописів, пов’язаних із заручинами.
Олександра, як і раніше, бажає тримати свої стосунки подалі від зайвої уваги.
До слова, про роман Машлятіної та Кабанкова відомо небагато. Раніше комедіантка розповідала, що познайомилася з майбутнім нареченим у барі - після короткої розмови вони почали спілкуватися в Instagram.
Олександра Машлятіна з коханим (фото: instagram.com/mashliatina)
Хоча офіційної дати їхнього роману ніхто не називає, відомо, що зимові свята 2024 року вони провели разом.
Для Івана це стало “найкращим Різдвом”, хоч і не обійшлося без курйозів, які він згадує з усмішкою.
"Найкраще Різдво було в мене минулого року, тому що я його зустрів в родинному колі Сашиної родини. Але там був один момент. Саша мене попередила: "Ваню, треба буде якусь колядку розказати". А не знаю ні однієї. Я увесь вечір смикав колінкою під столом і боявся, коли мене викличуть. Але все вийшло нормально", - зізнавався бойфренд Саші.
Олександра Машлятіна з коханим (фото: instagram.com/mashliatina)
До речі, ще на початку червня цього року в мережі вже з’являлися чутки про заручини Машлятіної.
Тоді вона опублікувала фото з коханим, а уважні підписники помітили на її безіменному пальці каблучку, схожу на обручку.
Олександра Машлятіна з коханим (фото: instagram.com/mashliatina)
