Педан вразив весільними фото та показав, як змінився за 22 роки
43-річний ведучий Олександр Педан розчулив новим дописом. Він звернувся до своєї дружини Інни та показав архівні фото з нагоди річниці їхнього весілля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Педана.
Як змінився ведучий та його дружина
"22 роки тому вона сказала так. Інусь, люблю сильно! Ти найкраща дружина, мати наших дітей і подруга. Дякую, що в горі і в радості! PS Марік сказав написати: "Дякую, що склала компанію", - написав Педан.
На архівних фото ведучий позував поруч з коханою. Весільний кадр вийшов дуже атмосферним.
Педан та його дружина 22 роки тому (фото: instagram.com/pedanos)
А на ще одному кадрі ведучий позує поруч з дружиною. Юна пара має щасливий вигляд.
Педан у минулому (фото: instagram.com/pedanos)
Також Олександр поділився "свіжими" кадрами й показав, як змінився за ці роки. За цей час кохана народила від ведучого двох дітей - сина Марка і доньку Валерію.
Педан та його дружина (фото: instagram.com/pedanos)
Раніше шоумен розповідав, що завжди підтримує дружину. Саме тому він може похизуватися щасливим шлюбом та гармонією в стосунках.
"Зараз моя дружина знайшла себе як сексолог, як дитячий тренер зі статевого виховання і навчається на психолога. Для цього потрібно багато часу, тому я то з Маріком посиджу, ми чергуємося, підтримуємо один одного. І це дуже класно, коли твоя сім'я знаходить себе", - казав Олександр навесні цього року.
Реакція мережі
Щемливі фото зібрали чимало коментарів. "Зіркові" друзі Педана також привітали його та дружину.
- "З річницею", - написав Сергій Притула
- "Найщиріші вітання та шаленого вам кохання", - побажав Григорій Решетник
- "Які ви неймовірні", - додала Наталка Денисенко
- "Гірко молодим", - написав Дядя Жора
- "Які ви гарні і класнючі", - зазначила Анна Саліванчук.
Фани також доєдналися до привітань. Вони пишуть:
- "Які котики"
- "Тішуся таким союзам, гордість. Чому розлученням так багато уваги у медіа, а таким міцним стосункам так мало"
- "Щирі вітання та довгих щасливих років сімейного життя. Ви прекрасні"
- "Вітаю. Кажуть, що з роками пари стають схожими один з одним. Остання світлина саме про це. Довгих і щасливих років разом".
