Звезда "Квартала" Машлятина выходит замуж: что известно о ее избраннике
33-летняя актриса и юмористка Александра Машлятина, известная зрителям по участию в "Лиге смеха" и "Женском Квартале", готовится к свадьбе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ТСН.
Александра Машлятина выходит замуж
Как сообщают источники издания, возлюбленный артистки, фотограф Иван Кабанков, который младше ее на четыре года, сделал ей предложение.
Впрочем, сама знаменитость пока не комментирует новость и не публикует никаких сообщений, связанных с помолвкой.
Александра по-прежнему желает держать свои отношения подальше от лишнего внимания.
К слову, о романе Машлятиной и Кабанкова известно немного. Ранее комедиантка рассказывала, что познакомилась с будущим женихом в баре - после короткого разговора они начали общаться в Instagram.
Александра Машлятина с возлюбленным (фото: instagram.com/mashliatina)
Хотя официальной даты их романа никто не называет, известно, что зимние праздники 2024 года они провели вместе.
Для Ивана это стало "лучшим Рождеством", хоть и не обошлось без курьезов, которые он вспоминает с улыбкой.
"Лучшее Рождество было у меня в прошлом году, потому что я его встретил в семейном кругу Сашиной семьи. Но там был один момент. Саша меня предупредила: "Ваня, надо будет какую-то колядку рассказать". А не знаю ни одной. Я весь вечер дергал коленкой под столом и боялся, когда меня вызовут. Но все получилось нормально", - признавался бойфренд Саши.
Александра Машлятина с возлюбленным (фото: instagram.com/mashliatina)
К слову, еще в начале июня этого года в сети уже появлялись слухи о помолвке Машлятиной.
Тогда она опубликовала фото с возлюбленным, а внимательные подписчики заметили на ее безымянном пальце кольцо, похожее на обручальное.
Александра Машлятина с возлюбленным (фото: instagram.com/mashliatina)
