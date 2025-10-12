ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Звезда "Квартала" Машлятина выходит замуж: что известно о ее избраннике

Воскресенье 12 октября 2025 17:06
UA EN RU
Звезда "Квартала" Машлятина выходит замуж: что известно о ее избраннике Александра Машлятина (фото: instagram.com/mashliatina)
Автор: Иванна Пашкевич

33-летняя актриса и юмористка Александра Машлятина, известная зрителям по участию в "Лиге смеха" и "Женском Квартале", готовится к свадьбе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

Александра Машлятина выходит замуж

Как сообщают источники издания, возлюбленный артистки, фотограф Иван Кабанков, который младше ее на четыре года, сделал ей предложение.

Впрочем, сама знаменитость пока не комментирует новость и не публикует никаких сообщений, связанных с помолвкой.

Александра по-прежнему желает держать свои отношения подальше от лишнего внимания.

К слову, о романе Машлятиной и Кабанкова известно немного. Ранее комедиантка рассказывала, что познакомилась с будущим женихом в баре - после короткого разговора они начали общаться в Instagram.

Звезда &quot;Квартала&quot; Машлятина выходит замуж: что известно о ее избранникеАлександра Машлятина с возлюбленным (фото: instagram.com/mashliatina)

Хотя официальной даты их романа никто не называет, известно, что зимние праздники 2024 года они провели вместе.

Для Ивана это стало "лучшим Рождеством", хоть и не обошлось без курьезов, которые он вспоминает с улыбкой.

"Лучшее Рождество было у меня в прошлом году, потому что я его встретил в семейном кругу Сашиной семьи. Но там был один момент. Саша меня предупредила: "Ваня, надо будет какую-то колядку рассказать". А не знаю ни одной. Я весь вечер дергал коленкой под столом и боялся, когда меня вызовут. Но все получилось нормально", - признавался бойфренд Саши.

Звезда &quot;Квартала&quot; Машлятина выходит замуж: что известно о ее избранникеАлександра Машлятина с возлюбленным (фото: instagram.com/mashliatina)

К слову, еще в начале июня этого года в сети уже появлялись слухи о помолвке Машлятиной.

Тогда она опубликовала фото с возлюбленным, а внимательные подписчики заметили на ее безымянном пальце кольцо, похожее на обручальное.

Александра Машлятина с возлюбленным (фото: instagram.com/mashliatina)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Жіночий квартал Звезды шоу-бизнеса Женитьба
Новости
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит