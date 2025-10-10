ua en ru
Тоня Матвієнко про ревнощі в шлюбі з Мірзояном: "Найчастіше провокують жінки"

П'ятниця 10 жовтня 2025 20:15
UA EN RU
Тоня Матвієнко про ревнощі в шлюбі з Мірзояном: "Найчастіше провокують жінки" Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла про ревнощі та ставлення до зради у стосунках із чоловіком, музикантом Арсеном Мірзояном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю подружжя програмі "Говорить Суханов" в YouTube.

Що сказала Тоня Матвієнко про ревнощі у шлюбі

За словами співачки, у їхніх стосунках не було зрад, але тема ревнощів їй близька.

"Я ревную його. Ну, от він мій і все. Це називається з кимось поділитись я не можу", - зізналася вона.

Водночас артистка наголосила, що зраду пробачити не змогла б.

"Мені здається, після такого дивишся на свого коханого чоловіка зовсім іншим поглядом. Я не знаю, в мене таких випадків ніколи не було", - поділилася вона.

Тоня зауважила, що причиною її ревнощів стають не дії чоловіка.

"Найчастіше провокують саме жінки. Арсен просто стоїть, нічого такого не робить. Коли я ревную, то думаю, що відбулося. Це не він винен, це вони так себе поводять", - пояснила співачка.

Тоня Матвієнко про ревнощі в шлюбі з Мірзояном: &quot;Найчастіше провокують жінки&quot;Чому Тоня Матвієнко ревнує свого чоловіка (скриншот)

Чи перевіряла телефон Мірзояна

Співачка пригадала випадок, коли одного разу зазирнула в телефон чоловіка.

"Один раз було. Потім я поїхала на якісь зйомки, передумала, приїжджаю - він ще спить, то пішла й повидаляла. А тоді ще не можна було видалити між двома", - поділилася вона, не уточнивши, що саме писала.

Тоню запитали, чи стосувалися її повідомлення прихильниць чоловіка. Тоді вона уточнила, що є ще знайомі. Також долала, що іноді емоції беруть гору, але Арсен вміє заспокоїти.

"Я - вогонь, можу зірватися. Але він молодець: якщо бачить, що я засмутилася, підійде, обійме, скаже: "Що ти вигадуєш, нічого такого не було, я тебе люблю". І мені цього достатньо", - підсумувала вона.


Нагадаємо, пара одружилася 15 червня 2017 року, а познайомилися вони ще у 2011-му на вокальному шоу. Разом виховують доньку Ніну. Також у Тоні є старша дочка Уляна від попередніх стосунків, а в Арсена - двоє синів Влад та Артем.

