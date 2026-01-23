Зірка фільму "Ти - космос" став Заслуженим артистом України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання Заслуженого артиста України актору Володимиру Кравчуку. Нагороду він отримав з нагоди Дня Соборності України, який відзначали 22 січня.

Разом із Кравчуком відзначили й інших представників культурної сфери.

Цю інформацію також підтвердили у Київському академічному театрі драми й комедії на лівому березі Дніпра, де нині працює актор.

"Актору Театру на Лівому березі Володимиру Кравчуку Указом Президента України присвоєно почесне звання Заслуженого артиста України! У 2022-му Володимир доєднався до війська, і поки він служить, вистави за його участю чекають на його повернення. У виставах "Halt" та "Робота з Тінню" актор з’являється на екрані - ці відеосцени є невідʼємними та важливими частинами вистав. Пишаємося! Вітаємо з заслуженою нагородою! Це неймовірна радість для всіх нас! - йдеться на сторінці театру в Instagram.

Також звання Заслуженого артиста України отримав Ігор Володимирович Портняк.

Актор відомий ролями в серіалах "Дільничний з ДВРЗ", "Прикордонники", а також участю у фільмах "Бурштинові копи", "Крашанка", "Збори ОСББ" та інших проєктах.

Серед нагороджених цього року також назвали Світлану Бардаус, Тетяну Войтех, Андрія Гетьмана, Олександра Крота, Світлану Ромашко й інших діячів культури.

Коротка біографія Володимира Кравчука

Володимир Кравчук народився 6 листопада 1984 року у Кам’янці-Подільському Хмельницької області.

Освіту здобув у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Володимир Кравчук (фото: instagram.com/dobruyshtorm)

Він відомий завдяки ролям у кіно, зокрема у стрічках "Ти - космос", "Бурштинові копи", "Батьківські збори", а також роботі на сцені Театру на Лівому березі.

У листопаді 2024 року актор здобув відзнаку найкращого актора на Міжнародному кінофестивалі у Салоніках за головну роль у фільмі "Ти - космос".

Володимир Кравчук (фото: instagram.com/dobruyshtorm)

У 2022 році Володимир замість театру обрав службу й долучився до захисту країни.

Актор став кулеметником у складі 87-го батальйону 106-ї окремої бригади територіальної оборони.

Водночас навіть під час служби він не зник із театрального простору повністю: у постановках його можна побачити у форматі заздалегідь записаних відеофрагментів.

Нині Кравчук продовжує працювати на інформаційному фронті - він є спеціальним кореспондентом телеканалу "Армія TV".