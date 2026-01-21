50-річний Назар Задніпровський чесно сказав, чому його списали з військового обліку

Український актор театру, кіно та дубляжу Назар Задніпровський розповів, що не підлягає мобілізації через проблеми зі здоров’ям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю артиста "Суспільному Культура".

Артист зізнався, що має офіційний статус непридатного до військової служби.

Причиною стала хвороба, з якою він живе вже майже 20 років - цукровий діабет.

50-річний актор пояснив, що діагноз є серйозною підставою для звільнення від служби, хоча в Україні траплялися й випадки мобілізації людей із подібними проблемами.

Задніпровський додав, що практично весь цей час змушений регулярно робити ін’єкції інсуліну (хоча в деяких випадках діабет можна контролювати таблетками). Саме через це захворювання його й зняли з військового обліку.

Актор також поділився, що ускладнення дали про себе знати ще на початку хвороби.

Назар Задніпровський (фото: instagram.com/nazarzadneprovskii)

Він пригадав ситуацію, коли через небезпечний рівень цукру опинився в реанімації Центрального військового госпіталю - тоді лікарі буквально боролися за його життя.

За словами Задніпровського, у той період він сильно схуд і був у дуже важкому стані.

Він зазначив, що тоді його морально підтримував Богдан Ступка, який паралельно проходив лікування в лікарні "Феофанія".

Окремо зірка "Скаженого весілля" згадав, як у 2017 році йому знову довелося йти до військкомату через те, що частина архівних документів була втрачена.

Попри наявність статусу непридатного, його зобов’язали повторно пройти ВЛК.

Назар Задніпровський (скріншот)

Актор наголосив, що прямо під час медогляду перевіряв рівень глюкози та вводив інсулін.

"Мене викликають до військкомату і кажуть - проходьте комісію. А я кажу, що мене ж списали, маю цукровий діабет. У відповідь: "У нас немає документів на вас. Проходьте комісію". Я пройшов знову комісію, при них міряв цукор, колов інсулін. Мене 2017-го просто списали", - зазначив актор.

Наприкінці Задніпровський додав, що зараз має повний пакет документів, які підтверджують його непридатність до служби.

Також відповідні дані зазначені й у застосунку "Резерв+" - там вказано, що його знято з військового обліку.