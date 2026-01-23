Звезда фильма "Ты - космос" стал Заслуженным артистом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание Заслуженного артиста Украины актеру Владимиру Кравчуку. Награду он получил по случаю Дня Соборности Украины, который отмечали 22 января.
Соответствующий указ уже обнародовали на официальном сайте главы государства, пишет РБК-Украина.
Вместе с Кравчуком отметили и других представителей культурной сферы.
Эту информацию также подтвердили в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра, где сейчас работает актер.
"Актеру Театра на Левом берегу Владимиру Кравчуку Указом Президента Украины присвоено почетное звание Заслуженного артиста Украины! В 2022-м Владимир присоединился к армии, и пока он служит, спектакли с его участием ждут его возвращения. В спектаклях "Halt" и "Работа с Тенью" актер появляется на экране - эти видеосцены являются неотъемлемыми и важными частями спектаклей. Гордимся! Поздравляем с заслуженной наградой! Это невероятная радость для всех нас! - говорится на странице театра в Instagram.
Также звание Заслуженного артиста Украины получил Игорь Владимирович Портняк.
Актер известен ролями в сериалах "Участковый с ДВРЗ", "Пограничники", а также участием в фильмах "Янтарные копы", "Крашанка", "Собрание ОСМД" и других проектах.
Среди награжденных в этом году также назвали Светлану Бардаус, Татьяну Войтех, Андрея Гетьмана, Александра Крота, Светлану Ромашко и других деятелей культуры.
Краткая биография Владимира Кравчука
Владимир Кравчук родился 6 ноября 1984 года в Каменце-Подольском Хмельницкой области.
Образование получил в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича.
Владимир Кравчук (фото: instagram.com/dobruyshtorm)
Он известен благодаря ролям в кино, в частности в фильмах "Ти - космос", "Бурштинові копи", "Батьківські збори", а также работе на сцене Театра на Левом берегу.
В ноябре 2024 года актер получил награду лучшего актера на Международном кинофестивале в Салониках за главную роль в фильме "Ты - космос".
Владимир Кравчук (фото: instagram.com/dobruyshtorm)
В 2022 году Владимир вместо театра выбрал службу и присоединился к защите страны.
Актер стал пулеметчиком в составе 87-го батальона 106-й отдельной бригады территориальной обороны.
В то же время даже во время службы он не исчез из театрального пространства полностью: в постановках его можно увидеть в формате заранее записанных видеофрагментов.
Сейчас Кравчук продолжает работать на информационном фронте - он является специальным корреспондентом телеканала "Армия TV".
Вас может заинтересовать:
- Звезда фильма "Ты - космос" высказался о военной службе
- Известная ведущая жестко высказалась об "уклонистах" и донатах
- Почему Назара Заднепровского списали с воинского учета