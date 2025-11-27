Зірка фільму "Ти - космос" про військову службу: "Вже не в бойовому підрозділі"

Володимир Кравчук, який виконав головну роль у фільмі "Ти - космос", розкрив нові подробиці про військову службу. Актор уже не в бойовому підрозділі, але продовжує працювати на благо війська.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Кравчука YouTube-проєкту "Наодинці".

Що сказав Кравчук з "Ти - космос" про військову службу

Актор відповів на питання, чи зараз служить. Коли почалася війна, він протягом півтора року був кулеметником, а згодом став військовим кореспондентом.

"Наразі я дійсно спецкор на Армія TV", - зазначив він.

Кравчук також поділився, чи важко було поєднувати службу та акторство.

"На жаль, умови служби, хоч я вже не в бойовому підрозділі безпосередньо... За весь цей період два рази зіграв в театрі. Цього року один раз і минулого. Ну, дуже важко підгадати умови служби. Це має бути вечір якийсь, позаслужбовий час", - поділився він.

Володимир Кравчук про військову службу (фото: instagram.com/dobruyshtorm)

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна актор зізнався, як йому вдалося відпроситися на зйомки фільму "Ти - космос".

"Коли ти військовий, у тебе єдиний варіант - взяти відпустку. У мене ще на той момент було 10 невикористаних днів, і я їх взяв для того, щоб знятися", - сказав він.

Попри щільний графік, знімання стали своєрідним відпочинком для актора.

"Це була така зміна діяльності, яка дала дуже добре відпочити. Я знову пірнув у світ кіно, тому це був дійсно приємний і наповнюючий відпочинок", - зізнався Кравчук.

Як Кравчук відпросився на зйомки фільму (фото: instagram.com/dobruyshtorm)

Що відомо про "Ти - космос"

Це українська науково-фантастична драма режисера Павла Острікова, яка вийшла в прокат у листопаді 2025 року.

Фільм розповідає історію космічного далекобійника Андрія Мельника, який стає єдиним, хто вижив після вибуху Землі.

Раптом він отримує сигнал від француженки Катрін і, попри відстань і небезпеку, вирушає на її порятунок.

Головну роль зіграв Володимир Кравчук, а робота-помічника озвучив Леонід Попадько.