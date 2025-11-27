ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Зірка фільму "Ти - космос" про військову службу: "Вже не в бойовому підрозділі"

Четвер 27 листопада 2025 23:18
UA EN RU
Зірка фільму "Ти - космос" про військову службу: "Вже не в бойовому підрозділі" Володимир Кравчук (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Володимир Кравчук, який виконав головну роль у фільмі "Ти - космос", розкрив нові подробиці про військову службу. Актор уже не в бойовому підрозділі, але продовжує працювати на благо війська.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Кравчука YouTube-проєкту "Наодинці".

Що сказав Кравчук з "Ти - космос" про військову службу

Актор відповів на питання, чи зараз служить. Коли почалася війна, він протягом півтора року був кулеметником, а згодом став військовим кореспондентом.

"Наразі я дійсно спецкор на Армія TV", - зазначив він.

Кравчук також поділився, чи важко було поєднувати службу та акторство.

"На жаль, умови служби, хоч я вже не в бойовому підрозділі безпосередньо... За весь цей період два рази зіграв в театрі. Цього року один раз і минулого. Ну, дуже важко підгадати умови служби. Це має бути вечір якийсь, позаслужбовий час", - поділився він.

Зірка фільму &quot;Ти - космос&quot; про військову службу: &quot;Вже не в бойовому підрозділі&quot;Володимир Кравчук про військову службу (фото: instagram.com/dobruyshtorm)

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна актор зізнався, як йому вдалося відпроситися на зйомки фільму "Ти - космос".

"Коли ти військовий, у тебе єдиний варіант - взяти відпустку. У мене ще на той момент було 10 невикористаних днів, і я їх взяв для того, щоб знятися", - сказав він.

Попри щільний графік, знімання стали своєрідним відпочинком для актора.

"Це була така зміна діяльності, яка дала дуже добре відпочити. Я знову пірнув у світ кіно, тому це був дійсно приємний і наповнюючий відпочинок", - зізнався Кравчук.

Зірка фільму &quot;Ти - космос&quot; про військову службу: &quot;Вже не в бойовому підрозділі&quot; Як Кравчук відпросився на зйомки фільму (фото: instagram.com/dobruyshtorm)

Що відомо про "Ти - космос"

Це українська науково-фантастична драма режисера Павла Острікова, яка вийшла в прокат у листопаді 2025 року.

Фільм розповідає історію космічного далекобійника Андрія Мельника, який стає єдиним, хто вижив після вибуху Землі.

Раптом він отримує сигнал від француженки Катрін і, попри відстань і небезпеку, вирушає на її порятунок.

Головну роль зіграв Володимир Кравчук, а робота-помічника озвучив Леонід Попадько.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу фильмы Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
Путін заплутався в географії Донбасу і нафантазував "бої за Комсомольськ"
Путін заплутався в географії Донбасу і нафантазував "бої за Комсомольськ"
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає