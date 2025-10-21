Зінченко отримав нового тренера в "Ноттінгемі": він працював з іншим українцем в АПЛ

Хто став новим тренером

Команду очолив 54-річний Шона Дайч. Англійський фахівець підписав контракт з клубом до червня 2027 року.

Останнім клубом тренера був "Евертон", де Дайч працював з іншим українцем Віталієм Миколенком. Тренер покинув "ірисок" у січні 2025 року і відтоді перебував без роботи.

Дайч дебютує на чолі "Ноттінгема" 23 жовтня – у матчі Ліги Європи проти португальського "Порту".

Третій тренер для Зінченка

Дайч став третім тренером "Ноттінгема", відколи за нього грає Зінченко.

Українець прийшов у команду на правах оренди з лондонського "Арсенала", коли біля керма стояв Нуну Ешпіріту Санту. Португальця звільнили через дев'ять днів після переходу Зінченка, призначивши на його місце австралійця Анге Постекоглу. Але той протримався лише 39 днів після чого був відправлений у відставку.

"Ноттінгем" перебуває у зоні вильоту АПЛ. Після восьми турів "лісники" набрали лише п'ять очок.

Хто такий Шон Дайч

Як футболіст Дайч виховувався у системі "Ноттінгем Форест", але левову частку ігрової кар'єри провів у "Честерфілді". Також захищав кольори "Брістоль Сіті", "Лутона", "Міллуолла", "Вотфорда", "Нортгемптон Таун".

Тренерська кар'єра англійця розпочалася у структурі "Вотфорда". Дайч-тренер пройшов шлях від керманича команди U-18 до головного тренера основи в сезоні-2011/12. Восени 2012-го очолив "Бернлі". Біля керма "кларетових" провів 7 сезонів у Прем'єр-лізі. Найкращий результат – 7-ме місце в сезоні 2017/18.

У січні 2023 року очолив "Евертон", де пропрацював два роки, не зумівши вивести команду із затяжної кризи. У січні 2025-го "Евертон" офіційно оголосив про звільнення Дайча.